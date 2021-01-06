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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210106/belorussiya-1592115977.html
Белорусский оппозиционер Цепкало заявил о запуске демократического форума
Белорусский оппозиционер Цепкало заявил о запуске демократического форума
Оппозиционный политик Валерий Цепкало объявил о начале проведения в режиме онлайн Белорусского демократического форума в ответ на планируемое властями... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:38
2021-01-06T11:38
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Оппозиционный политик Валерий Цепкало объявил о начале проведения в режиме онлайн Белорусского демократического форума в ответ на планируемое властями республики Всебелорусское народное собрание (ВНС), заявил в среду пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан.Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает свою политическую деятельность. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск."Валерий Цепкало объявляет о проведении Белорусского демократического форума, призванного объединить все здравые силы в конституционных преобразованиях как разумную альтернативу народного большинства в ответ на... Всенародное собрание", - говорится в заявлении Урбана.Он сообщил, что по инициативе Цепкало создана онлайн-платформа, где любой желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Белоруссии. Урбан пояснил, что платформа "обладает всеми необходимыми инструментами удобной коммуникации, включая возможность комментариев и оценки каждого сообщения", при этом планируются подключения опросов и подготовка отчетов по каждой обсуждаемой теме."На сегодня мы запустили один из важнейших вопросов к обсуждению - государственное управление. Мы предлагаем ознакомиться уже с имеющимися материалами, описывающими виды государственного управления и устройства, высказываниями экспертов и лидеров мнений, а также в отдельных ветках президентской, парламентской и смешанной республик, высказать свое отношение, и обсудить все риски по поводу этих систем управления", - рассказал пресс-секретарь.Урбан также рассказал, что в ближайшее время по всем актуальные темам форума будут организованы "прозрачные круглые столы" с привлечением экспертов и участников форума, чтобы "максимально вовлечь белорусов в принятие решений будущего".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, их роль повысить. Оппозиция не считает в текущих условиях ВНС легитимным, инициирует включение делегатов в международные санкционные списки. Лукашенко 31 декабря заявил, что ВНС никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/lebedko-1591587291.html
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валерий цепкало, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер Цепкало заявил о запуске демократического форума

11:38 06.01.2021
 
© AP Photo / Sergei GritsБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Оппозиционный политик Валерий Цепкало объявил о начале проведения в режиме онлайн Белорусского демократического форума в ответ на планируемое властями республики Всебелорусское народное собрание (ВНС), заявил в среду пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан.
Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает свою политическую деятельность. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск.
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"Валерий Цепкало объявляет о проведении Белорусского демократического форума, призванного объединить все здравые силы в конституционных преобразованиях как разумную альтернативу народного большинства в ответ на... Всенародное собрание", - говорится в заявлении Урбана.
Он сообщил, что по инициативе Цепкало создана онлайн-платформа, где любой желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Белоруссии. Урбан пояснил, что платформа "обладает всеми необходимыми инструментами удобной коммуникации, включая возможность комментариев и оценки каждого сообщения", при этом планируются подключения опросов и подготовка отчетов по каждой обсуждаемой теме.
"На сегодня мы запустили один из важнейших вопросов к обсуждению - государственное управление. Мы предлагаем ознакомиться уже с имеющимися материалами, описывающими виды государственного управления и устройства, высказываниями экспертов и лидеров мнений, а также в отдельных ветках президентской, парламентской и смешанной республик, высказать свое отношение, и обсудить все риски по поводу этих систем управления", - рассказал пресс-секретарь.
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Урбан также рассказал, что в ближайшее время по всем актуальные темам форума будут организованы "прозрачные круглые столы" с привлечением экспертов и участников форума, чтобы "максимально вовлечь белорусов в принятие решений будущего".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, их роль повысить. Оппозиция не считает в текущих условиях ВНС легитимным, инициирует включение делегатов в международные санкционные списки. Лукашенко 31 декабря заявил, что ВНС никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет.
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