https://ria.ru/20210106/belorussiya-1592089189.html

Правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протеста

Правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протеста

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что вечером во вторник в Минске во время дворовых акций протеста – "встреч... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T00:22

2021-01-06T00:22

2021-01-06T04:54

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что вечером во вторник в Минске во время дворовых акций протеста – "встреч соседей" – были задержаны граждане.К настоящему времени "Весне" известно о семи задержанных в Минске, они доставлены в территориальные РУВД.РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии по данному вопросу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/protest-1591961145.html

минск

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