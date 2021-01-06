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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210106/belorussiya-1592089189.html
Правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протеста
Правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протеста
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что вечером во вторник в Минске во время дворовых акций протеста – "встреч... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T00:22
2021-01-06T04:54
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что вечером во вторник в Минске во время дворовых акций протеста – "встреч соседей" – были задержаны граждане.К настоящему времени "Весне" известно о семи задержанных в Минске, они доставлены в территориальные РУВД.РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии по данному вопросу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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минск, белоруссия, в мире

Правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протеста

00:22 06.01.2021 (обновлено: 04:54 06.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что вечером во вторник в Минске во время дворовых акций протеста – "встреч соседей" – были задержаны граждане.

"Вечером 5 января во дворах Минска на "встречах соседей" произошли задержания. Известно о задержаниях в Новой Боровой, в двух дворах в Уручье, в микрорайоне "Запад", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

К настоящему времени "Весне" известно о семи задержанных в Минске, они доставлены в территориальные РУВД.
РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии по данному вопросу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 13:39
В Белоруссии будут активнее искать участников протестных акций
 
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