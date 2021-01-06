Правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протеста
00:22 06.01.2021 (обновлено: 04:54 06.01.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что вечером во вторник в Минске во время дворовых акций протеста – "встреч соседей" – были задержаны граждане.
"Вечером 5 января во дворах Минска на "встречах соседей" произошли задержания. Известно о задержаниях в Новой Боровой, в двух дворах в Уручье, в микрорайоне "Запад", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
К настоящему времени "Весне" известно о семи задержанных в Минске, они доставлены в территориальные РУВД.
РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии по данному вопросу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.