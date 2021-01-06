В Белграде снова зажгли Вечный огонь
12:57 06.01.2021 (обновлено: 13:03 06.01.2021)
БЕЛГРАД, 6 янв – РИА Новости. "Вечный огонь" в мемориале воинам-освободителям в Белграде снова зажжен после восстановления от осквернения, сообщил заместитель главы города Горан Весич.
Злоумышленники осквернили недавно открытый памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" в ночь на 30 декабря. По словам президента Сербии Александра Вучича, это означает присутствие в стране "фашистских элементов". Полиция задержала двух молодых людей по подозрению в осквернении памятника 4 января.
"Спустя семь дней, после того как был осквернен "Вечный огонь" к стыду всех нас в Белграде, благодаря компании Србиягаз, которая сделала большую работу, он снова горит. "Вечный огонь" это наша память и благодарность всем людям, которые отдали жизни за освобождение Белграда в операции с 12 по 20 октября 1944 года. Тогда погибли 2 996 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и 960 бойцов Красной армии", - разместил Весич видеозапись заявления в Facebook.
Сербский президент Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".
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Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.
Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.