https://ria.ru/20210106/belgrad-1592122637.html

В Белграде снова зажгли Вечный огонь

В Белграде снова зажгли Вечный огонь

"Вечный огонь" в мемориале воинам-освободителям в Белграде снова зажжен после восстановления от осквернения, сообщил заместитель главы города Горан Весич. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:57

2021-01-06T12:57

2021-01-06T13:03

александр вучич

сергей лавров

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БЕЛГРАД, 6 янв – РИА Новости. "Вечный огонь" в мемориале воинам-освободителям в Белграде снова зажжен после восстановления от осквернения, сообщил заместитель главы города Горан Весич.Злоумышленники осквернили недавно открытый памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" в ночь на 30 декабря. По словам президента Сербии Александра Вучича, это означает присутствие в стране "фашистских элементов". Полиция задержала двух молодых людей по подозрению в осквернении памятника 4 января."Спустя семь дней, после того как был осквернен "Вечный огонь" к стыду всех нас в Белграде, благодаря компании Србиягаз, которая сделала большую работу, он снова горит. "Вечный огонь" это наша память и благодарность всем людям, которые отдали жизни за освобождение Белграда в операции с 12 по 20 октября 1944 года. Тогда погибли 2 996 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и 960 бойцов Красной армии", - разместил Весич видеозапись заявления в Facebook. Сербский президент Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/belgrad-1591710653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, сергей лавров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сербия, югославия, белград (город), в мире