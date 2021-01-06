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https://ria.ru/20210106/assanzh-1592136851.html
Защита Ассанжа считает отказ в его освобождении необоснованным
Защита Ассанжа считает отказ в его освобождении необоснованным
Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа считает необоснованным отказ в освобождении журналиста под залог, поскольку это противоречит предыдущему решению... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:27
2021-01-06T15:49
wikileaks
в мире
джулиан ассанж
великобритания
лондон
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МАДРИД, 6 янв – РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа считает необоснованным отказ в освобождении журналиста под залог, поскольку это противоречит предыдущему решению судьи, говорится в заявлении, которое есть в расположении РИА Новости.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.Группа защиты, в которую входят в том числе испанские юристы, считает решение "необъяснимым", поскольку "та же судья отказала в экстрадиции по гуманитарным причинам, чему она сама противоречит этим решением". "Прецедент, на который она ссылается, не имеет оснований … и не может теперь использоваться для ухудшения его положения", - говорится в заявлении.По мнению защиты, судья "могла бы назначить другую серию мер, которые устранили бы риск, на который она ссылается", поскольку "в свободе, на которую имеет право господин Ассанж, не следует отказывать с точки зрения гуманности, если было отказано в экстрадиции".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20210104/assanzh-1591978206.html
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Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
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wikileaks, в мире, джулиан ассанж, великобритания, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

Защита Ассанжа считает отказ в его освобождении необоснованным

15:27 06.01.2021 (обновлено: 15:49 06.01.2021)
 
© REUTERS / Henry NichollsСторонники Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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МАДРИД, 6 янв – РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа считает необоснованным отказ в освобождении журналиста под залог, поскольку это противоречит предыдущему решению судьи, говорится в заявлении, которое есть в расположении РИА Новости.
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста у здания Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 16:22
Гражданская жена Ассанжа призвала сторонников продолжать борьбу
Группа защиты, в которую входят в том числе испанские юристы, считает решение "необъяснимым", поскольку "та же судья отказала в экстрадиции по гуманитарным причинам, чему она сама противоречит этим решением". "Прецедент, на который она ссылается, не имеет оснований … и не может теперь использоваться для ухудшения его положения", - говорится в заявлении.
По мнению защиты, судья "могла бы назначить другую серию мер, которые устранили бы риск, на который она ссылается", поскольку "в свободе, на которую имеет право господин Ассанж, не следует отказывать с точки зрения гуманности, если было отказано в экстрадиции".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сотрудники полиции задерживают сторонницу Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 15:29
У суда в Лондоне, где слушается дело Ассанжа, задержали несколько человек
 
WikiLeaksВ миреДжулиан АссанжВеликобританияЛондонДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
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