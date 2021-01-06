https://ria.ru/20210106/assanzh-1592136851.html

Защита Ассанжа считает отказ в его освобождении необоснованным

Защита Ассанжа считает отказ в его освобождении необоснованным

Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа считает необоснованным отказ в освобождении журналиста под залог, поскольку это противоречит предыдущему решению... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:27

2021-01-06T15:27

2021-01-06T15:49

wikileaks

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джулиан ассанж

великобритания

лондон

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МАДРИД, 6 янв – РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа считает необоснованным отказ в освобождении журналиста под залог, поскольку это противоречит предыдущему решению судьи, говорится в заявлении, которое есть в расположении РИА Новости.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.Группа защиты, в которую входят в том числе испанские юристы, считает решение "необъяснимым", поскольку "та же судья отказала в экстрадиции по гуманитарным причинам, чему она сама противоречит этим решением". "Прецедент, на который она ссылается, не имеет оснований … и не может теперь использоваться для ухудшения его положения", - говорится в заявлении.По мнению защиты, судья "могла бы назначить другую серию мер, которые устранили бы риск, на который она ссылается", поскольку "в свободе, на которую имеет право господин Ассанж, не следует отказывать с точки зрения гуманности, если было отказано в экстрадиции".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1591978206.html

https://ria.ru/20210106/london-1592137089.html

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Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне 2021-01-06T15:27 true PT0M47S

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