Защита Ассанжа считает отказ в его освобождении необоснованным
15:27 06.01.2021 (обновлено: 15:49 06.01.2021)
МАДРИД, 6 янв – РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа считает необоснованным отказ в освобождении журналиста под залог, поскольку это противоречит предыдущему решению судьи, говорится в заявлении, которое есть в расположении РИА Новости.
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.
Группа защиты, в которую входят в том числе испанские юристы, считает решение "необъяснимым", поскольку "та же судья отказала в экстрадиции по гуманитарным причинам, чему она сама противоречит этим решением". "Прецедент, на который она ссылается, не имеет оснований … и не может теперь использоваться для ухудшения его положения", - говорится в заявлении.
По мнению защиты, судья "могла бы назначить другую серию мер, которые устранили бы риск, на который она ссылается", поскольку "в свободе, на которую имеет право господин Ассанж, не следует отказывать с точки зрения гуманности, если было отказано в экстрадиции".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.