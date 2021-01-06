Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/assanzh-1592134373.html
Защита Ассанжа оспорит решение суда об отказе выпустить его под залог
Защита Ассанжа оспорит решение суда об отказе выпустить его под залог
Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог, сообщил журналистам возле здания магистратского суда... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:59
2021-01-06T15:12
репортеры без границ
европейский суд по правам человека
швеция
эквадор
лондон
wikileaks
джулиан ассанж
великобритания
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592132650_137:0:3070:1650_1920x0_80_0_0_fcd21e1e4415d40f6de205bae6ade9a1.jpg
ЛОНДОН, 6 янв – РИА Новости, Мария Табак, Наталья Копылова. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог, сообщил журналистам возле здания магистратского суда Вестминстера главред Wikileaks Кристинн Храфнссон.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. В среду Барайтсер отказала в освобождении Ассанжа под залог. Судья подчеркнула, что у США должна быть возможность оспорить ее решение, а если Ассанж бежит, то американская сторона такой возможности лишится. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш, по мнению Барайтсер, не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме, и которые послужили причиной ее отказа в экстрадиции основателя Wikileaks в США."Сегодняшнее решение разочаровывает, оно несправедливо, нечестно и нелогично, учитывая предыдущее постановление судьи касательно здоровья Ассанжа. Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время – сегодня или в ближайшие дни – будет подано соответствующее прошение … Это решение бесчеловечно и нелогично", - сказал Храфнссон.Гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь сказала: "Это огромное разочарование, Джулиан не должен быть в тюрьме".Представитель организации "Репортеры без границ" также выразила глубокую обеспокоенность решением Барайтсер.Процесс по делу Ассанжа может продлиться очень долго и дойти до высших инстанций. По словам адвокатов, окончательное рассмотрение дела может оказаться в ведении британского Верховного суда или Европейского суда по правам человека, однако это зависит от решения апелляционного суда. Изучение судом апелляции американских властей, учитывая сложность дела и ситуацию с COVID-19, может занять долгое время – год, а то и больше.
https://ria.ru/20210106/assanzh-1592131548.html
https://ria.ru/20210105/assanzh-1592044733.html
швеция
эквадор
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592132650_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_23a6aa3623120c391568442754c388be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
репортеры без границ, европейский суд по правам человека, швеция, эквадор, лондон, wikileaks, джулиан ассанж, великобритания, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

Защита Ассанжа оспорит решение суда об отказе выпустить его под залог

14:59 06.01.2021 (обновлено: 15:12 06.01.2021)
 
© REUTERS / Henry NichollsСторонница Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне
Сторонница Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 6 янв – РИА Новости, Мария Табак, Наталья Копылова. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог, сообщил журналистам возле здания магистратского суда Вестминстера главред Wikileaks Кристинн Храфнссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 14:28
Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. В среду Барайтсер отказала в освобождении Ассанжа под залог. Судья подчеркнула, что у США должна быть возможность оспорить ее решение, а если Ассанж бежит, то американская сторона такой возможности лишится. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш, по мнению Барайтсер, не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме, и которые послужили причиной ее отказа в экстрадиции основателя Wikileaks в США.
"Сегодняшнее решение разочаровывает, оно несправедливо, нечестно и нелогично, учитывая предыдущее постановление судьи касательно здоровья Ассанжа. Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время – сегодня или в ближайшие дни – будет подано соответствующее прошение … Это решение бесчеловечно и нелогично", - сказал Храфнссон.
Гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь сказала: "Это огромное разочарование, Джулиан не должен быть в тюрьме".
Представитель организации "Репортеры без границ" также выразила глубокую обеспокоенность решением Барайтсер.
Процесс по делу Ассанжа может продлиться очень долго и дойти до высших инстанций. По словам адвокатов, окончательное рассмотрение дела может оказаться в ведении британского Верховного суда или Европейского суда по правам человека, однако это зависит от решения апелляционного суда. Изучение судом апелляции американских властей, учитывая сложность дела и ситуацию с COVID-19, может занять долгое время – год, а то и больше.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 13:39
Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Ассанжу, считает депутат
 
Репортеры без границЕвропейский суд по правам человекаШвецияЭквадорЛондонWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
05:26СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
05:21Instagram вслед за Facebook и Twitter заморозил аккаунт Трампа
Лента новостейМолния