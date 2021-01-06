https://ria.ru/20210106/assanzh-1592134373.html

Защита Ассанжа оспорит решение суда об отказе выпустить его под залог

Защита Ассанжа оспорит решение суда об отказе выпустить его под залог

Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог, сообщил журналистам возле здания магистратского суда... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:59

2021-01-06T14:59

2021-01-06T15:12

репортеры без границ

европейский суд по правам человека

швеция

эквадор

лондон

wikileaks

джулиан ассанж

великобритания

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ЛОНДОН, 6 янв – РИА Новости, Мария Табак, Наталья Копылова. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог, сообщил журналистам возле здания магистратского суда Вестминстера главред Wikileaks Кристинн Храфнссон.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. В среду Барайтсер отказала в освобождении Ассанжа под залог. Судья подчеркнула, что у США должна быть возможность оспорить ее решение, а если Ассанж бежит, то американская сторона такой возможности лишится. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш, по мнению Барайтсер, не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме, и которые послужили причиной ее отказа в экстрадиции основателя Wikileaks в США."Сегодняшнее решение разочаровывает, оно несправедливо, нечестно и нелогично, учитывая предыдущее постановление судьи касательно здоровья Ассанжа. Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время – сегодня или в ближайшие дни – будет подано соответствующее прошение … Это решение бесчеловечно и нелогично", - сказал Храфнссон.Гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь сказала: "Это огромное разочарование, Джулиан не должен быть в тюрьме".Представитель организации "Репортеры без границ" также выразила глубокую обеспокоенность решением Барайтсер.Процесс по делу Ассанжа может продлиться очень долго и дойти до высших инстанций. По словам адвокатов, окончательное рассмотрение дела может оказаться в ведении британского Верховного суда или Европейского суда по правам человека, однако это зависит от решения апелляционного суда. Изучение судом апелляции американских властей, учитывая сложность дела и ситуацию с COVID-19, может занять долгое время – год, а то и больше.

https://ria.ru/20210106/assanzh-1592131548.html

https://ria.ru/20210105/assanzh-1592044733.html

швеция

эквадор

лондон

великобритания

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