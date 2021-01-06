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Ассанж прибыл в лондонский суд на слушания по освобождению под залог
Ассанж прибыл в лондонский суд на слушания по освобождению под залог
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж доставлен в магистратский суд лондонского района Вестминстер на слушания по вопросу освобождения под залог. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:45
2021-01-06T13:45
2021-01-06T13:45
wikileaks
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ЛОНДОН, 6 янв – РИА Новости, Мария Табак, Наталья Копылова. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж доставлен в магистратский суд лондонского района Вестминстер на слушания по вопросу освобождения под залог.Он одет в костюм с галстуком, лицо закрыто защитной маской.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20210105/assanzh-1592044733.html
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wikileaks, джулиан ассанж, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире