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Мурашко отметил снижение числа пациентов с алкогольными отравлениями
Мурашко отметил снижение числа пациентов с алкогольными отравлениями
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в праздники число пациентов с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:28
2021-01-06T16:58
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в праздники число пациентов с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока выше, чем в будние дни."В праздники число обращений пациентов в связи с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока осталось на более высоком уровне относительно будних дней", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Согласно данным многолетних наблюдений, именно на 1 января приходится пик нежелательных последствий употребления алкоголя, обратил внимание Мурашко.
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россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко отметил снижение числа пациентов с алкогольными отравлениями

16:28 06.01.2021 (обновлено: 16:58 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в праздники число пациентов с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока выше, чем в будние дни.
"В праздники число обращений пациентов в связи с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока осталось на более высоком уровне относительно будних дней", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 16:24
Мурашко заявил о росте в праздники числа пациентов, пострадавших в ДТП
Согласно данным многолетних наблюдений, именно на 1 января приходится пик нежелательных последствий употребления алкоголя, обратил внимание Мурашко.
 
РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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