https://ria.ru/20210106/alkogol-1592143319.html

Мурашко отметил снижение числа пациентов с алкогольными отравлениями

Мурашко отметил снижение числа пациентов с алкогольными отравлениями

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в праздники число пациентов с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:28

2021-01-06T16:28

2021-01-06T16:58

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в праздники число пациентов с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока выше, чем в будние дни."В праздники число обращений пациентов в связи с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока осталось на более высоком уровне относительно будних дней", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Согласно данным многолетних наблюдений, именно на 1 января приходится пик нежелательных последствий употребления алкоголя, обратил внимание Мурашко.

https://ria.ru/20210106/dtp-1592142796.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество