https://ria.ru/20210106/alkogol-1592143319.html
Мурашко отметил снижение числа пациентов с алкогольными отравлениями
Мурашко отметил снижение числа пациентов с алкогольными отравлениями
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в праздники число пациентов с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:28
2021-01-06T16:28
2021-01-06T16:58
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в праздники число пациентов с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока выше, чем в будние дни."В праздники число обращений пациентов в связи с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока осталось на более высоком уровне относительно будних дней", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Согласно данным многолетних наблюдений, именно на 1 января приходится пик нежелательных последствий употребления алкоголя, обратил внимание Мурашко.
https://ria.ru/20210106/dtp-1592142796.html
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россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество