https://ria.ru/20210106/afganistan-1592089312.html

Завербованный "Талибаном" солдат убил семь военных в Афганистане

Завербованный "Талибаном" солдат убил семь военных в Афганистане

Солдат, связанный с радикальным движением "Талибан", убил семь военнослужащих Афганской национальной армии и покинул свой пост в южной провинции Газни, сообщил... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T00:24

2021-01-06T00:24

2021-01-06T04:53

афганистан

талибан

в мире

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КАБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Солдат, связанный с радикальным движением "Талибан", убил семь военнослужащих Афганской национальной армии и покинул свой пост в южной провинции Газни, сообщил РИА Новости источник.По его данным, военнослужащих отравили и застрелили. Нападавший скрылся с оружием и боеприпасами."Талибан" взял ответственность за убийство военнослужащих.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/afganistan-1587566227.html

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афганистан, талибан, в мире