https://ria.ru/20210106/afganistan-1592089312.html
Завербованный "Талибаном" солдат убил семь военных в Афганистане
Завербованный "Талибаном" солдат убил семь военных в Афганистане
Солдат, связанный с радикальным движением "Талибан", убил семь военнослужащих Афганской национальной армии и покинул свой пост в южной провинции Газни, сообщил... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T00:24
2021-01-06T00:24
2021-01-06T04:53
афганистан
талибан
в мире
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КАБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Солдат, связанный с радикальным движением "Талибан", убил семь военнослужащих Афганской национальной армии и покинул свой пост в южной провинции Газни, сообщил РИА Новости источник.По его данным, военнослужащих отравили и застрелили. Нападавший скрылся с оружием и боеприпасами."Талибан" взял ответственность за убийство военнослужащих.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/afganistan-1587566227.html
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