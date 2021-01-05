https://ria.ru/20210105/zdravookhranenie-1592067286.html

Собянин назвал здравоохранение отраслью номер один по затратам

Собянин назвал здравоохранение отраслью номер один по затратам

Здравоохранение в Москве – это отрасль номер один по капитальным вложениям и затратам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по социальным вопросам. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:53

2021-01-05T17:53

2021-01-05T17:53

московская городская дума

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Здравоохранение в Москве – это отрасль номер один по капитальным вложениям и затратам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по социальным вопросам.Депутаты Мосгордумы 10 декабря приняли проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Согласно проекту, социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета, или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год. Безусловным приоритетом бюджета на 2021 год будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 11,8%. За три года на развитие здравоохранения планируется потратить 1,2674 триллиона рублей. А с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС - 2,1988 триллиона рублей.

https://ria.ru/20210105/investitsii-1592065979.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская городская дума, сергей собянин, москва, экономика