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В Минтруде рассказали, сколько семей получили выплату в пять тысяч рублей
В Минтруде рассказали, сколько семей получили выплату в пять тысяч рублей
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что выплату в 5 тысяч рублей до Нового года семьи получили на 13,6 миллиона детей, 96% от всех, кто имеет право. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:05
2021-01-05T17:46
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что выплату в 5 тысяч рублей до Нового года семьи получили на 13,6 миллиона детей, 96% от всех, кто имеет право.По его словам, перечислять выплаты начали 21 декабря, когда их получили более 90% от общего числа получателей. Кроме того, выплаты по заявлениям перечислены родителям еще 544 тысяч детей, не получавших единовременные пособия летом или детей, родившихся после 1 июля."Всего до Нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 миллиона детей. Это 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату. Для тех, кто еще не получил выплаты, необходимо подать заявление. Такое право сохраняется у наших граждан вплоть до 1 апреля текущего года", - сказал Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде рассказали, сколько семей получили выплату в пять тысяч рублей

17:05 05.01.2021 (обновлено: 17:46 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идут по пешеходному переходу
Женщина с ребенком идут по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что выплату в 5 тысяч рублей до Нового года семьи получили на 13,6 миллиона детей, 96% от всех, кто имеет право.
По его словам, перечислять выплаты начали 21 декабря, когда их получили более 90% от общего числа получателей. Кроме того, выплаты по заявлениям перечислены родителям еще 544 тысяч детей, не получавших единовременные пособия летом или детей, родившихся после 1 июля.
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"Всего до Нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 миллиона детей. Это 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату. Для тех, кто еще не получил выплаты, необходимо подать заявление. Такое право сохраняется у наших граждан вплоть до 1 апреля текущего года", - сказал Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
 
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