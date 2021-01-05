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В Минтруде рассказали, сколько семей получили выплату в пять тысяч рублей

В Минтруде рассказали, сколько семей получили выплату в пять тысяч рублей

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что выплату в 5 тысяч рублей до Нового года семьи получили на 13,6 миллиона детей, 96% от всех, кто имеет право. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:05

2021-01-05T17:05

2021-01-05T17:46

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что выплату в 5 тысяч рублей до Нового года семьи получили на 13,6 миллиона детей, 96% от всех, кто имеет право.По его словам, перечислять выплаты начали 21 декабря, когда их получили более 90% от общего числа получателей. Кроме того, выплаты по заявлениям перечислены родителям еще 544 тысяч детей, не получавших единовременные пособия летом или детей, родившихся после 1 июля."Всего до Нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 миллиона детей. Это 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату. Для тех, кто еще не получил выплаты, необходимо подать заявление. Такое право сохраняется у наших граждан вплоть до 1 апреля текущего года", - сказал Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20201228/pensii-1591241294.html

россия

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2021

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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество