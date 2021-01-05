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"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
Минобороны ежегодно заказывает тысячи единиц современной боевой техники, разработка и совершенствование вооружений продолжается постоянно. Уже в недалеком... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T08:00
2021-01-05T08:00
лазерный комплекс "пересвет"
с-500 "прометей"
сармат (ракета)
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Минобороны ежегодно заказывает тысячи единиц современной боевой техники, разработка и совершенствование вооружений продолжается постоянно. Уже в недалеком будущем военные получат уникальное оружие, основанное на других физических принципах, — порой словно из фантастических фильмов. О самых интересных и ожидаемых новинках — в материале РИА Новости.Воздушная армадаПерспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) придет на смену сверхзвуковому перехватчику МиГ-31. Работы по этому проекту начались в 2017-м. Конструкторы предлагают несколько вариантов ПАК ДП. Но уже сейчас понятно, что самолет будет быстрее, маневренней, с более мощными ударными возможностями. Создание совершенно нового боевого авиационного комплекса — процесс небыстрый. По оценкам экспертов, на ПАК ДП потребуется еще не менее десяти лет. К тому моменту как раз завершится жизненный цикл "тридцать первых". Перспективный перехватчик получит новейшее радиоэлектронное оборудование, а большинство задач при управлении машиной возьмет на себя искусственный интеллект. Кроме того, самолет сможет нести больше вооружений, будет легче и незаметней для радаров за счет применения композиционных материалов. Еще один самолет будущего — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также "дальники" Ту-22М3. В конце декабря сообщалось, что первый опытный образец двигателя для нового ракетоносца уже изготовлен в "железе" и находится на сборке. Параллельно собирают еще несколько силовых установок. Их протестируют как на стендах, так и в составе летающей лаборатории. Конструктивно ПАК ДА реализуют по схеме "летающее крыло", со стелс-технологиями. Известно, что "стратег" сможет находиться в воздухе до 30 часов и преодолевать десятки тысяч километров. Пока не определились, делать ракетоносец сверхзвуковым или дозвуковым, но совершенно точно его укомплектуют самой передовой радиоэлектроникой и автоматикой. Примечательно, что тяжелые ударные беспилотные аппараты могут поступить на вооружение ВКС даже чуть раньше, чем пилотируемые. Так, новейший БПЛА С-70 "Охотник" уже выполнил несколько полетов, в том числе в качестве истребителя-перехватчика. При этом аппарат действовал в тесной связке с истребителем пятого поколения Су-57. А в 2021-м предстоят пуски боевых ракет по воздушным мишеням. Поставки "Охотника" в войска запланированы уже на 2024-й. Путь "Посейдона"Одна из самых ожидаемых разработок для ВМФ России — подводный аппарат "Посейдон". Проект вызывает большую обеспокоенность у США, так как с принятием на вооружение этого беспилотника их мощная противоракетная оборона рискует оказаться абсолютно бесполезной.После доставки в определенный район Мирового океана дрон покидает АПЛ и уходит в автономное плавание. У него атомная силовая установка, поэтому дальность не ограничена. Маршруты самые непредсказуемые. Под водой "Посейдон" движется гораздо быстрее подлодок и может погружаться на глубину более километра. Боевая часть — обычная или ядерная. Работать беспилотник может как по крупным кораблям противника, так и по побережью. Боеголовка, мощность которой, по оценкам экспертов, достигает 100 килотонн, нанесет непоправимый ущерб любому прибрежному государству. Ранее Минобороны сообщало, что ВМФ России проводит испытания подводной лодки — носителя "Посейдона" — АПЛ "Белгород". Ее строили под крылатые ракеты, но затем переоборудовали под беспилотник. Когда "Посейдон" примут на вооружение, точно не известно. Однако источник в ОПК ранее сообщал РИА Новости, что испытания носителя продлятся до конца 2021-го. Потом подлодку будут готовить к передаче ВМФ. Еще один крупный проект, реализуемый в интересах ВМФ, — многоцелевые АПЛ пятого поколения "Хаски". Их главное предназначение — противодействие американским стратегическим подводным лодкам класса "Огайо" и "Колумбия", а также авианосным группировкам. Предусмотрены два варианта АПЛ этого типа — вооруженные противолодочными крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми противокорабельными "Цирконами".По оценкам экспертов, закладка головного корабля серии состоится после 2025-го, причем при его строительстве учтут опыт разработки подлодок проектов "Ясень и "Борей-М".От "Буревестника" до "Прометея"Много интересного и по ракетной тематике.В частности, завершается работа над проектом тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которая заменит самый мощный ядерный комплекс в мире Р-36М2 "Воевода". Летные испытания начнутся в ближайшее время — ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство в 2022-м.Главная особенность "Сармата" — возможность нанесения удара как через Северный, так и через Южный полюс. Дальность стрельбы — 18 тысяч километров. Двухсоттонная ракета может разом забросить на другой континент до 15 боеголовок мощностью 750 килотонн каждая. При этом МБР будет оснащаться и новейшим гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард". Эксперты считают, что РС-28 "потянет" до четырех таких скоростных "глайдеров". Напомним, "Авангард" уже эксплуатируется. Первый полк заступил на боевое дежурство в Оренбургской области в 2019-м. Носителями выступают МБР УР-100Н, способные взять лишь один блок. Благодаря огромной скорости — 25 тысяч километров в час — "Авангарды" практически неуязвимы для современных систем ПРО. Кроме того, блок маневрирует и предугадать его траекторию невозможно. Другой стратегический ударный комплекс будущего — "Буревестник". Это низколетящая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой неограниченной дальности. Ее характеристики позволяют прокладывать маршруты с обходом всех районов ПРО. Войска ПВО пополнятся перспективной зенитной системой С-500 "Прометей". Сейчас она проходит государственные испытания, серийное производство и поставки в войска запланированы на ближайшие годы. Дальность действия С-500 — около 600 километров. "Прометей" решает задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны, способен перехватывать цели даже в космосе. Одновременно обстреливает десятки объектов, летящих со скоростью семь километров в секунду. Кроме того, российскую систему ПВО усилит уникальный лазерный комплекс "Пересвет". Принципиально новое оружие предназначено для выведения из строя спутников, беспилотных летательных аппаратов, воздействия на аппаратуру ракет и пилотов самолетов или вертолетов. С декабря 2018-го "Пересвет" находится на опытно-боевом дежурстве и используется для прикрытия передвижных ракетных комплексов. Это не единственный боевой лазер, предназначенный для российской армии. Как сообщил в конце декабря замминистра обороны Алексей Криворучко, разрабатываются и другие комплексы для борьбы с дронами, оптико-электронными и радиоэлектронными средствами противника.
https://ria.ru/20200727/1574867515.html
https://ria.ru/20180624/1523013892.html
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лазерный комплекс "пересвет", с-500 "прометей", сармат (ракета), россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы

08:00 05.01.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Минобороны ежегодно заказывает тысячи единиц современной боевой техники, разработка и совершенствование вооружений продолжается постоянно. Уже в недалеком будущем военные получат уникальное оружие, основанное на других физических принципах, — порой словно из фантастических фильмов. О самых интересных и ожидаемых новинках — в материале РИА Новости.

Воздушная армада

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) придет на смену сверхзвуковому перехватчику МиГ-31. Работы по этому проекту начались в 2017-м. Конструкторы предлагают несколько вариантов ПАК ДП. Но уже сейчас понятно, что самолет будет быстрее, маневренней, с более мощными ударными возможностями.
Создание совершенно нового боевого авиационного комплекса — процесс небыстрый. По оценкам экспертов, на ПАК ДП потребуется еще не менее десяти лет. К тому моменту как раз завершится жизненный цикл "тридцать первых".
Перспективный перехватчик получит новейшее радиоэлектронное оборудование, а большинство задач при управлении машиной возьмет на себя искусственный интеллект. Кроме того, самолет сможет нести больше вооружений, будет легче и незаметней для радаров за счет применения композиционных материалов.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 08:00
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Еще один самолет будущего — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также "дальники" Ту-22М3.
В конце декабря сообщалось, что первый опытный образец двигателя для нового ракетоносца уже изготовлен в "железе" и находится на сборке. Параллельно собирают еще несколько силовых установок. Их протестируют как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.
© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80) - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Минобороны России
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Конструктивно ПАК ДА реализуют по схеме "летающее крыло", со стелс-технологиями. Известно, что "стратег" сможет находиться в воздухе до 30 часов и преодолевать десятки тысяч километров. Пока не определились, делать ракетоносец сверхзвуковым или дозвуковым, но совершенно точно его укомплектуют самой передовой радиоэлектроникой и автоматикой.
Примечательно, что тяжелые ударные беспилотные аппараты могут поступить на вооружение ВКС даже чуть раньше, чем пилотируемые. Так, новейший БПЛА С-70 "Охотник" уже выполнил несколько полетов, в том числе в качестве истребителя-перехватчика. При этом аппарат действовал в тесной связке с истребителем пятого поколения Су-57. А в 2021-м предстоят пуски боевых ракет по воздушным мишеням. Поставки "Охотника" в войска запланированы уже на 2024-й.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57

Путь "Посейдона"

Одна из самых ожидаемых разработок для ВМФ России — подводный аппарат "Посейдон". Проект вызывает большую обеспокоенность у США, так как с принятием на вооружение этого беспилотника их мощная противоракетная оборона рискует оказаться абсолютно бесполезной.
После доставки в определенный район Мирового океана дрон покидает АПЛ и уходит в автономное плавание. У него атомная силовая установка, поэтому дальность не ограничена. Маршруты самые непредсказуемые. Под водой "Посейдон" движется гораздо быстрее подлодок и может погружаться на глубину более километра. Боевая часть — обычная или ядерная. Работать беспилотник может как по крупным кораблям противника, так и по побережью. Боеголовка, мощность которой, по оценкам экспертов, достигает 100 килотонн, нанесет непоправимый ущерб любому прибрежному государству.
Надводный корабль Sea Shadow IX-529 - РИА Новости, 1920, 24.06.2018
24 июня 2018, 08:00
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
Ранее Минобороны сообщало, что ВМФ России проводит испытания подводной лодки — носителя "Посейдона" — АПЛ "Белгород". Ее строили под крылатые ракеты, но затем переоборудовали под беспилотник. Когда "Посейдон" примут на вооружение, точно не известно. Однако источник в ОПК ранее сообщал РИА Новости, что испытания носителя продлятся до конца 2021-го. Потом подлодку будут готовить к передаче ВМФ.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПолигонные испытания комплекса "Посейдон"
Полигонные испытания комплекса Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Полигонные испытания комплекса "Посейдон"
Еще один крупный проект, реализуемый в интересах ВМФ, — многоцелевые АПЛ пятого поколения "Хаски". Их главное предназначение — противодействие американским стратегическим подводным лодкам класса "Огайо" и "Колумбия", а также авианосным группировкам. Предусмотрены два варианта АПЛ этого типа — вооруженные противолодочными крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми противокорабельными "Цирконами".
По оценкам экспертов, закладка головного корабля серии состоится после 2025-го, причем при его строительстве учтут опыт разработки подлодок проектов "Ясень и "Борей-М".
Проект АПЛ пятого поколения "Хаски"
Проект АПЛ пятого поколения Хаски - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Проект АПЛ пятого поколения "Хаски"

От "Буревестника" до "Прометея"

Много интересного и по ракетной тематике.
В частности, завершается работа над проектом тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которая заменит самый мощный ядерный комплекс в мире Р-36М2 "Воевода". Летные испытания начнутся в ближайшее время — ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство в 2022-м.
Главная особенность "Сармата" — возможность нанесения удара как через Северный, так и через Южный полюс. Дальность стрельбы — 18 тысяч километров. Двухсоттонная ракета может разом забросить на другой континент до 15 боеголовок мощностью 750 килотонн каждая. При этом МБР будет оснащаться и новейшим гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард". Эксперты считают, что РС-28 "потянет" до четырех таких скоростных "глайдеров".
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
27 марта 2020, 08:00
"Такое есть лишь у русских": против чего бессильна американская ПРО
Напомним, "Авангард" уже эксплуатируется. Первый полк заступил на боевое дежурство в Оренбургской области в 2019-м. Носителями выступают МБР УР-100Н, способные взять лишь один блок. Благодаря огромной скорости — 25 тысяч километров в час — "Авангарды" практически неуязвимы для современных систем ПРО. Кроме того, блок маневрирует и предугадать его траекторию невозможно.
Другой стратегический ударный комплекс будущего — "Буревестник". Это низколетящая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой неограниченной дальности. Ее характеристики позволяют прокладывать маршруты с обходом всех районов ПРО.
© РИА Новости / Минобороны РФКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Минобороны РФ
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Войска ПВО пополнятся перспективной зенитной системой С-500 "Прометей". Сейчас она проходит государственные испытания, серийное производство и поставки в войска запланированы на ближайшие годы. Дальность действия С-500 — около 600 километров. "Прометей" решает задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны, способен перехватывать цели даже в космосе. Одновременно обстреливает десятки объектов, летящих со скоростью семь километров в секунду.
Кроме того, российскую систему ПВО усилит уникальный лазерный комплекс "Пересвет". Принципиально новое оружие предназначено для выведения из строя спутников, беспилотных летательных аппаратов, воздействия на аппаратуру ракет и пилотов самолетов или вертолетов. С декабря 2018-го "Пересвет" находится на опытно-боевом дежурстве и используется для прикрытия передвижных ракетных комплексов.
Это не единственный боевой лазер, предназначенный для российской армии. Как сообщил в конце декабря замминистра обороны Алексей Криворучко, разрабатываются и другие комплексы для борьбы с дронами, оптико-электронными и радиоэлектронными средствами противника.
© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс Пересвет - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Минобороны РФ
Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
 
Лазерный комплекс "Пересвет"С-500 "Прометей"Сармат (ракета)РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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