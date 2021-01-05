https://ria.ru/20210105/verkhnevolzhe-1592073018.html
В Верхневолжье восстановили электроснабжение более 8 тысяч потребителей
В Верхневолжье восстановили электроснабжение более 8 тысяч потребителей
В Тверской области восстановлено электроснабжение более 8 тысяч потребителей, оставшихся без света из-за аномального снежного циклона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:35
2021-01-05T18:35
2021-01-05T18:35
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
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ТВЕРЬ, 5 янв - РИА Новости. В Тверской области восстановлено электроснабжение более 8 тысяч потребителей, оставшихся без света из-за аномального снежного циклона, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.К настоящему времени восстановлена подача электричества в Нелидовском городском округе, Ржевском и Бежецком районах, Весьегонском, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах. Завершаются ремонтные работы в Калязинском, Кимрском, Лихославльском и Максатихинском районах.В понедельник на территорию региона обрушился снежный циклон, сопровождавшийся перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи. Как отмечается в сообщении, в регионе действует оперативный штаб, который координирует работу служб. Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил профильным региональным министерствам во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области оказать помощь тверскому филиалу "Россети Центр" в проведении восстановительных работ. Также по поручению губернатора направлена дополнительная специализированная техника для устранений последствий снегопадов. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 бригад, 515 человек и 179 единиц техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"."Специалисты продолжают восстановительные работы непрерывно, до полного восстановления электроснабжения потребителей. В том числе, устраняются повторные обрывы на линиях электропередачи. Подразделения Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона вместе с энергетиками региона осуществляют распил деревьев и веток, упавших на линии электропередач", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201222/snegopad-1590480362.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/tverskaya-oblast-1586734473.html
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internet-group@rian.ru
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия
ТВЕРЬ, 5 янв - РИА Новости.
В Тверской области
восстановлено электроснабжение более 8 тысяч потребителей, оставшихся без света из-за аномального снежного циклона, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
К настоящему времени восстановлена подача электричества в Нелидовском городском округе, Ржевском и Бежецком районах, Весьегонском, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах. Завершаются ремонтные работы в Калязинском, Кимрском, Лихославльском и Максатихинском районах.
В понедельник на территорию региона обрушился снежный циклон, сопровождавшийся перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.
Как отмечается в сообщении, в регионе действует оперативный штаб, который координирует работу служб. Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя
поручил профильным региональным министерствам во взаимодействии с ГУ МЧС
России по Тверской области оказать помощь тверскому филиалу "Россети Центр" в проведении восстановительных работ. Также по поручению губернатора направлена дополнительная специализированная техника для устранений последствий снегопадов.
Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 бригад, 515 человек и 179 единиц техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".
"Специалисты продолжают восстановительные работы непрерывно, до полного восстановления электроснабжения потребителей. В том числе, устраняются повторные обрывы на линиях электропередачи. Подразделения Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона вместе с энергетиками региона осуществляют распил деревьев и веток, упавших на линии электропередач", - сообщили в пресс-службе.
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