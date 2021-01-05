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Сериалу "Великолепный век" — десять лет. Почему его тянет пересматривать
Сериалу "Великолепный век" — десять лет. Почему его тянет пересматривать
Десять лет назад вышел "Великолепный век". На протяжении четырех сезонов (2011-2014 годы) сотни миллионов зрителей по всему миру следили за историей любви... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T08:00
2021-01-05T08:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Галина Соколова. Десять лет назад вышел "Великолепный век". На протяжении четырех сезонов (2011-2014 годы) сотни миллионов зрителей по всему миру следили за историей любви султана Сулеймана I и рабыни Хюррем (Роксолана), а телеканалы поражались рейтингам. Как создавали самый успешный сериал Турции и почему даже после завершения многие пересматривают его по несколько раз — в материале РИА Новости.
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что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, фото, кино и сериалы, турция

Сериалу "Великолепный век" — десять лет. Почему его тянет пересматривать

08:00 05.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Галина Соколова. Десять лет назад вышел "Великолепный век". На протяжении четырех сезонов (2011-2014 годы) сотни миллионов зрителей по всему миру следили за историей любви султана Сулеймана I и рабыни Хюррем (Роксолана), а телеканалы поражались рейтингам. Как создавали самый успешный сериал Турции и почему даже после завершения многие пересматривают его по несколько раз — в материале РИА Новости.
© Tim's Productions (2011)

Сначала была мечта

"Такой проект неосуществим — это очень рискованно", — переживал продюсер Тимур Савджи, когда только задумал создать сериал о Великой Османской империи и невероятной истории любви султана Сулеймана I Великолепного и его единственной законной жены Хюррем (Роксолана).

До этого в Турции не снимали ничего подобного. Масштабы проекта поражали — нужны были декорации XVI века, съемки баталий и тяжелейший кастинг. Идею продюсера тогда поддержала только сценарист Мерал Акай. Она убедила Савджи действовать. Он нашел талантливых братьев-режиссеров Дурула и Ягмура Тайлан и вложил в проект все свои средства.

Кадр из сериала Великолепный век
1 из 10

Сначала была мечта

"Такой проект неосуществим — это очень рискованно", — переживал продюсер Тимур Савджи, когда только задумал создать сериал о Великой Османской империи и невероятной истории любви султана Сулеймана I Великолепного и его единственной законной жены Хюррем (Роксолана).

До этого в Турции не снимали ничего подобного. Масштабы проекта поражали — нужны были декорации XVI века, съемки баталий и тяжелейший кастинг. Идею продюсера тогда поддержала только сценарист Мерал Акай. Она убедила Савджи действовать. Он нашел талантливых братьев-режиссеров Дурула и Ягмура Тайлан и вложил в проект все свои средства.

© Tim's Productions (2011)
© AFP 2020 / Valery Hache, Tim's Productions (2011)

У Сулеймана не было конкурентов

Как рассказывали Акай и Савджи, еще на стадии подготовки они видели в роли десятого султана Османской империи только турецкого актера Халита Эргенча — и больше никого. С ним связались, и, как ни странно, он не раздумывая согласился. Позже Эргенч признался, что сразу понял — это роль "всей его жизни".

Следующие полтора года, пока художники-постановщики строили декорации, а кастинг-менеджеры подбирали остальных актеров, Эргенч учился верховой езде, брал уроки борьбы на матраках и читал много книг об истории Османской империи. Все это ему очень пригодилось на съемках.

Актер Халит Эргенч
2 из 10

У Сулеймана не было конкурентов

Как рассказывали Акай и Савджи, еще на стадии подготовки они видели в роли десятого султана Османской империи только турецкого актера Халита Эргенча — и больше никого. С ним связались, и, как ни странно, он не раздумывая согласился. Позже Эргенч признался, что сразу понял — это роль "всей его жизни".

Следующие полтора года, пока художники-постановщики строили декорации, а кастинг-менеджеры подбирали остальных актеров, Эргенч учился верховой езде, брал уроки борьбы на матраках и читал много книг об истории Османской империи. Все это ему очень пригодилось на съемках.

© AFP 2020 / Valery Hache, Tim's Productions (2011)
© AFP 2020 / Kevin Winter/Getty Images, Tim's Productions (2011)

Актрису на роль Хюррем искали в России и Румынии

Еще один персонаж, без которого нельзя представить "Великолепный век", — Хюррем-султан. Из обычной рабыни она стала одной из самых могущественных женщин в истории. Однако, в отличие от Халита Эргенча, которого сразу утвердили на роль, его "жену" искали более полугода.

Шоураннеры объездили всю Турцию, летали в Россию, Румынию и другие страны, но безрезультатно.

Когда до съемок оставалось чуть больше недели, Тимур Савджи узнал, что в Германии есть исполнительница, которая подходит под описание: рыжеволосая, статная и со славянскими чертами лица. Ей была немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли. После недолгой беседы Савджи сразу понял, что лучше Хюррем никто не сыграет.

И не ошибся. Поэтому, когда она неожиданно покинула сериал после третьего сезона, зрители очень расстроились и долго не признавали Вахиде Гердюм (Перчин), заменившую Узерли в финале.

Актриса Мерьем Узерли
3 из 10

Актрису на роль Хюррем искали в России и Румынии

Еще один персонаж, без которого нельзя представить "Великолепный век", — Хюррем-султан. Из обычной рабыни она стала одной из самых могущественных женщин в истории. Однако, в отличие от Халита Эргенча, которого сразу утвердили на роль, его "жену" искали более полугода.

Шоураннеры объездили всю Турцию, летали в Россию, Румынию и другие страны, но безрезультатно.

Когда до съемок оставалось чуть больше недели, Тимур Савджи узнал, что в Германии есть исполнительница, которая подходит под описание: рыжеволосая, статная и со славянскими чертами лица. Ей была немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли. После недолгой беседы Савджи сразу понял, что лучше Хюррем никто не сыграет.

И не ошибся. Поэтому, когда она неожиданно покинула сериал после третьего сезона, зрители очень расстроились и долго не признавали Вахиде Гердюм (Перчин), заменившую Узерли в финале.

© AFP 2020 / Kevin Winter/Getty Images, Tim's Productions (2011)
© Tim's Productions (2011)

Декорации — путешествие на машине времени

Снимать в знаменитом дворце XV века Топкапы (Стамбул), где проживали настоящие султаны со своими наложницами, было нельзя. Для сериала с нуля построили масштабные декорации площадью пять тысяч квадратных метров, в точности имитирующие залы Топкапы, а также целый "район" с базаром и улицами, стилизованными под городской пейзаж древнего Стамбула.

Декорации получились настолько реалистичными, что, по словам многих актеров, они действительно ощущали, будто оказались в другой эпохе.

Кадр из сериала Великолепный век
4 из 10

Декорации — путешествие на машине времени

Снимать в знаменитом дворце XV века Топкапы (Стамбул), где проживали настоящие султаны со своими наложницами, было нельзя. Для сериала с нуля построили масштабные декорации площадью пять тысяч квадратных метров, в точности имитирующие залы Топкапы, а также целый "район" с базаром и улицами, стилизованными под городской пейзаж древнего Стамбула.

Декорации получились настолько реалистичными, что, по словам многих актеров, они действительно ощущали, будто оказались в другой эпохе.

© Tim's Productions (2011)
© Tim's Productions (2011)

Скандальные платья султанш

После выхода сериала его громили критики и некоторые зрители за исторические неточности. Многих возмутило, что султанши и наложницы носят чересчур откровенные наряды. Это противоречило обычаям той эпохи и законам ислама в целом. В обтягивающих платьях, да еще и с глубоким декольте тогда никто не ходил.

И хотя создатели "Великолепного века" постоянно обращались к историческим документам, им пришлось оправдываться: "Да, мы должны опираться на факты. Однако есть место и фантазии".

Актрисы Мерьем Узерли, Сельма Эргеч и Нур Феттахоглу в сериале Великолепный век
5 из 10

Скандальные платья султанш

После выхода сериала его громили критики и некоторые зрители за исторические неточности. Многих возмутило, что султанши и наложницы носят чересчур откровенные наряды. Это противоречило обычаям той эпохи и законам ислама в целом. В обтягивающих платьях, да еще и с глубоким декольте тогда никто не ходил.

И хотя создатели "Великолепного века" постоянно обращались к историческим документам, им пришлось оправдываться: "Да, мы должны опираться на факты. Однако есть место и фантазии".

© Tim's Productions (2011)
© Tim's Productions (2011)

Столы, подсвечники, портьеры и фамильное серебро

Всего этого не было в эпоху правления Сулеймана I. Султан и его приближенные использовали низкие кушетки и подушки. Блюда подавали в посуде из черепашьих панцирей, ели руками, а рот вытирали краем скатерти.

В сериале же герои собираются за высоким столом, ведут светские беседы при свечах, а также используют приборы и салфетки.

Кадр из сериала Великолепный век
6 из 10

Столы, подсвечники, портьеры и фамильное серебро

Всего этого не было в эпоху правления Сулеймана I. Султан и его приближенные использовали низкие кушетки и подушки. Блюда подавали в посуде из черепашьих панцирей, ели руками, а рот вытирали краем скатерти.

В сериале же герои собираются за высоким столом, ведут светские беседы при свечах, а также используют приборы и салфетки.

© Tim's Productions (2011)
© Tim's Productions (2011)

Выдуманные соперницы Хюррем

Как же все переживали, когда идиллии Сулеймана и Хюррем пытались помешать другие наложницы, которых подсылали то мать султана, то его озлобленные сестры.

Как ни странно, самые заметные из них по сюжету сериала попали во дворец случайно. Речь об очаровательной принцессе Изабелле Фортуне (Мелике Ипек, справа) и загадочной Фирузе (Джансу Дере, слева).

Как бы героиня Мерьем Узерли не горела от ревности, в реальной жизни ни той, ни другой в покоях султана не было. Хотя принцесса Изабелла Кастильская действительно существовала. Только родилась намного раньше Сулеймана — в 1451 году, он же — в 1494-м, а занял султанский трон в 1520-м. Изабеллы не стало в 1504-м. Поэтому при всем желании принцесса никак не могла быть соперницей Хюррем — это художественный вымысел.

Как и Фирузе-Хатун. Ее вообще не существовало в реальности. К этому персонажу до сих пор есть вопрос — кем же она все-таки была: несчастной принцессой из Персии или гениальной шпионкой, подосланной главным врагом османов — шахом Тахмаспом.

Актрисы Джансу Дере и Мелике Ипек Ялова в сериале Великолепный век
7 из 10

Выдуманные соперницы Хюррем

Как же все переживали, когда идиллии Сулеймана и Хюррем пытались помешать другие наложницы, которых подсылали то мать султана, то его озлобленные сестры.

Как ни странно, самые заметные из них по сюжету сериала попали во дворец случайно. Речь об очаровательной принцессе Изабелле Фортуне (Мелике Ипек, справа) и загадочной Фирузе (Джансу Дере, слева).

Как бы героиня Мерьем Узерли не горела от ревности, в реальной жизни ни той, ни другой в покоях султана не было. Хотя принцесса Изабелла Кастильская действительно существовала. Только родилась намного раньше Сулеймана — в 1451 году, он же — в 1494-м, а занял султанский трон в 1520-м. Изабеллы не стало в 1504-м. Поэтому при всем желании принцесса никак не могла быть соперницей Хюррем — это художественный вымысел.

Как и Фирузе-Хатун. Ее вообще не существовало в реальности. К этому персонажу до сих пор есть вопрос — кем же она все-таки была: несчастной принцессой из Персии или гениальной шпионкой, подосланной главным врагом османов — шахом Тахмаспом.

© Tim's Productions (2011)
© Tim's Productions (2011)

Киноляпы — как же без них

В "Великолепном веке" особое внимание уделили сценам, связанным с военными походами Сулеймана I. Все-таки он известен прежде всего как талантливый полководец.

Эти эпизоды были сняты с вниманием к деталям, за исключением нескольких, когда монтажеры не заметили киноляпы. Один из самых известных — трактор на заднем плане, который появляется за спиной Бали-Бея (Бурак Озчивит).

Кадр из сериала Великолепный век
8 из 10

Киноляпы — как же без них

В "Великолепном веке" особое внимание уделили сценам, связанным с военными походами Сулеймана I. Все-таки он известен прежде всего как талантливый полководец.

Эти эпизоды были сняты с вниманием к деталям, за исключением нескольких, когда монтажеры не заметили киноляпы. Один из самых известных — трактор на заднем плане, который появляется за спиной Бали-Бея (Бурак Озчивит).

© Tim's Productions (2011)
© Tim's Productions (2011)

Сын старше матери

Так получилось, что в сериале почти все актеры были старше своих исторических прототипов. Однако в случае с Нур Феттахоглу (Махидевран-султан) и Мехметом Гюнсюром (шехзаде Мустафа, сын Махидевран и Сулеймана) все сложилось еще более странно — в реальной жизни Гюнсюр старше Феттахоглу на целых пять лет.

Однако гримеры это удачно скрывали: Феттахоглу отлично старили, а ее "сына" молодили.

Надо сказать, что Мехмет Гюнсюр ненамного младше и Халита Эргенча. Разница между "отцом" и "сыном" тоже всего пять лет.

Кадр из сериала Великолепный век
9 из 10

Сын старше матери

Так получилось, что в сериале почти все актеры были старше своих исторических прототипов. Однако в случае с Нур Феттахоглу (Махидевран-султан) и Мехметом Гюнсюром (шехзаде Мустафа, сын Махидевран и Сулеймана) все сложилось еще более странно — в реальной жизни Гюнсюр старше Феттахоглу на целых пять лет.

Однако гримеры это удачно скрывали: Феттахоглу отлично старили, а ее "сына" молодили.

Надо сказать, что Мехмет Гюнсюр ненамного младше и Халита Эргенча. Разница между "отцом" и "сыном" тоже всего пять лет.

© Tim's Productions (2011)
© Аккаунт Пелин Карахан в социальной сети Instagram

Как сложилась карьера актеров после "Великолепного века"?

Несмотря на множество исторических несостыковок, зрители полюбили "Великолепный век" за захватывающий сюжет, красивые любовные линии и, разумеется, актерскую игру. В фан-сообществах тысячи поклонников до сих пор обсуждают спорные сцены, делятся впечатлениями и следят за жизнью актеров. Тем более что после завершения проекта у большинства из них карьера сложилась успешно.

Например, Халит Эргенч снялся в сериалах "Ты — моя Родина" (2016-2018) и "Вавилон" (2019). Мерьем Узерли осенью 2019 года прошла пробы на роль в проекте Netflix "Тьма", а Бурак Озчивит сыграл ключевого персонажа в историческом сериале "Основание: Осман".

Но кто-то на время все-таки оставил карьеру и полностью посвятил себя семье, как, например, Пелин Карахан, известная по роли Михримах-султан (дочь Сулеймана и Хюррем).

Артисты сериала Великолепный век
10 из 10

Как сложилась карьера актеров после "Великолепного века"?

Несмотря на множество исторических несостыковок, зрители полюбили "Великолепный век" за захватывающий сюжет, красивые любовные линии и, разумеется, актерскую игру. В фан-сообществах тысячи поклонников до сих пор обсуждают спорные сцены, делятся впечатлениями и следят за жизнью актеров. Тем более что после завершения проекта у большинства из них карьера сложилась успешно.

Например, Халит Эргенч снялся в сериалах "Ты — моя Родина" (2016-2018) и "Вавилон" (2019). Мерьем Узерли осенью 2019 года прошла пробы на роль в проекте Netflix "Тьма", а Бурак Озчивит сыграл ключевого персонажа в историческом сериале "Основание: Осман".

Но кто-то на время все-таки оставил карьеру и полностью посвятил себя семье, как, например, Пелин Карахан, известная по роли Михримах-султан (дочь Сулеймана и Хюррем).

© Аккаунт Пелин Карахан в социальной сети Instagram
 
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