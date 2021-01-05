Сериалу "Великолепный век" — десять лет. Почему его тянет пересматривать

Актрису на роль Хюррем искали в России и Румынии

Еще один персонаж, без которого нельзя представить "Великолепный век", — Хюррем-султан. Из обычной рабыни она стала одной из самых могущественных женщин в истории. Однако, в отличие от Халита Эргенча, которого сразу утвердили на роль, его "жену" искали более полугода.

Шоураннеры объездили всю Турцию, летали в Россию, Румынию и другие страны, но безрезультатно.

Когда до съемок оставалось чуть больше недели, Тимур Савджи узнал, что в Германии есть исполнительница, которая подходит под описание: рыжеволосая, статная и со славянскими чертами лица. Ей была немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли. После недолгой беседы Савджи сразу понял, что лучше Хюррем никто не сыграет.

И не ошибся. Поэтому, когда она неожиданно покинула сериал после третьего сезона, зрители очень расстроились и долго не признавали Вахиде Гердюм (Перчин), заменившую Узерли в финале.