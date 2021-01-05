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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс рубля снизился к доллару и евро
Курс рубля снизился к доллару и евро
Курс рубля после попыток инерционного роста в первые минуты торгов вторника перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, следует из данных... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:22
2021-01-05T10:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Курс рубля после попыток инерционного роста в первые минуты торгов вторника перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск вторника повышался на 21 копейку – до 74,54 рубля, курс евро рос на 49 копеек, до 91,45 рубля. С утра доллар опускался до 73,99 рубля, евро - до 90,85 рубля, хотя сначала рос до 90,98 рубля.Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6% - до 50,8 доллара за баррель, корректируясь после обновления накануне максимумов с марта 2020 года выше 53 долларов.
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россия, экономика

Курс рубля снизился к доллару и евро

10:22 05.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Курс рубля после попыток инерционного роста в первые минуты торгов вторника перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск вторника повышался на 21 копейку – до 74,54 рубля, курс евро рос на 49 копеек, до 91,45 рубля. С утра доллар опускался до 73,99 рубля, евро - до 90,85 рубля, хотя сначала рос до 90,98 рубля.
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Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6% - до 50,8 доллара за баррель, корректируясь после обновления накануне максимумов с марта 2020 года выше 53 долларов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономика
 
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