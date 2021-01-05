https://ria.ru/20210105/vaktsinatsiya-1592036609.html

Более миллиона россиян уже привили от коронавируса вакциной "Спутник V"

Более миллиона россиян уже привили от коронавируса вакциной "Спутник V"

Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:04

2021-01-05T12:04

2021-01-05T12:07

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - сказал Гинцбург.Он отметил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых - никаких новых нежелательных реакций не выявлено.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество