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Более миллиона россиян уже привили от коронавируса вакциной "Спутник V"
Более миллиона россиян уже привили от коронавируса вакциной "Спутник V"
Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:04
2021-01-05T12:04
2021-01-05T12:07
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вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - сказал Гинцбург.Он отметил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых - никаких новых нежелательных реакций не выявлено.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество