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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592087268.html
Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию "Спутника V"
Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию "Спутника V"
Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала в минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T23:01
2021-01-05T23:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
госдума рф
мгу имени м. в. ломоносова
санкт-петербургский политехнический университет
свердловская область
украина
общество
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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала в минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований."В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31.12.2020 года в адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", МЗ РФ", - говорится в заявлении.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Еще одна вакцина находится в разработке сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая "цельновирионная вакцина" - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" - разработка завод "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), на базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/kontrakt-1591904962.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, госдума рф, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский политехнический университет, свердловская область, украина, общество

Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию "Спутника V"

23:01 05.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерХарьковский фармакологический завод "Биолек"
Харьковский фармакологический завод Биолек - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала в минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.
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"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31.12.2020 года в адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", МЗ РФ", - говорится в заявлении.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.
Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
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Еще одна вакцина находится в разработке сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая "цельновирионная вакцина" - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" - разработка завод "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.
Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), на базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Госдума РФМГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский политехнический университетСвердловская областьУкраинаОбщество
 
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