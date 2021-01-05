https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592087268.html

Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию "Спутника V"

Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию "Спутника V"

Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала в минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T23:01

2021-01-05T23:01

2021-01-05T23:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

госдума рф

мгу имени м. в. ломоносова

санкт-петербургский политехнический университет

свердловская область

украина

общество

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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала в минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований."В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31.12.2020 года в адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", МЗ РФ", - говорится в заявлении.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Еще одна вакцина находится в разработке сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая "цельновирионная вакцина" - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" - разработка завод "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), на базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/kontrakt-1591904962.html

https://ria.ru/20201229/vaccine-1591471230.html

свердловская область

украина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, госдума рф, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский политехнический университет, свердловская область, украина, общество