https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592083520.html
Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной "Спутник V"
Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной "Спутник V"
Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделают прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" 6 января, сообщило... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T21:03
2021-01-05T21:03
2021-01-06T00:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сербия
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БЕЛГРАД, 5 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделают прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" 6 января, сообщило правительство страны.В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства."Председатель Народной Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привьются российской вакциной от коронавируса" Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин Торлак в среду 6 января в 11.00 (13.00 мск - ред.) ", - сообщил кабмин.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046067.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сербия