Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592083520.html
Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной "Спутник V"
Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной "Спутник V"
Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделают прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" 6 января, сообщило... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T21:03
2021-01-06T00:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207803_0:34:3106:1781_1920x0_80_0_0_31e2986c4b8f82921d1df47c16dfe33d.jpg
БЕЛГРАД, 5 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделают прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" 6 января, сообщило правительство страны.В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства."Председатель Народной Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привьются российской вакциной от коронавируса" Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин Торлак в среду 6 января в 11.00 (13.00 мск - ред.) ", - сообщил кабмин.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046067.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207803_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_90051d4a31a72065f237dcfd3c0db531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сербия

Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной "Спутник V"

21:03 05.01.2021 (обновлено: 00:14 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделают прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" 6 января, сообщило правительство страны.
В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства.
"Председатель Народной Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привьются российской вакциной от коронавируса" Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин Торлак в среду 6 января в 11.00 (13.00 мск - ред.) ", - сообщил кабмин.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 13:53Распространение нового коронавируса
Минздрав ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСербия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния