https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592074998.html

Посол Мезенцев назвал сроки поставок российской вакцины в Белоруссию

Посол Мезенцев назвал сроки поставок российской вакцины в Белоруссию

Поставки Белоруссии вакцины от коронавируса COVID-19 российского производства определены на январь-март, сообщил во вторник посол РФ в республике Дмитрий... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T18:56

2021-01-05T18:56

2021-01-05T18:56

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Поставки Белоруссии вакцины от коронавируса COVID-19 российского производства определены на январь-март, сообщил во вторник посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев."Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси (российской вакциной - ред.). Определены в рамках договора уже поставки вакцины на январь-февраль-март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины (российской - ред.) на территории Беларуси… Также мы полагаем, что тот прогноз, который дает руководство Республики Беларусь, по вакцинации более чем 1,2 миллиона граждан республики, будет реализован во взаимодействии с российской стороной", - сказал Мезенцев журналистам.По словам дипломата, взаимодействие в данном случае "очень плотное, открытое, доверительное". "Это еще раз показывает, что все те споры, которые казались, порой, значимыми, уходят на дальний план. И мы подтверждаем особую практику отношений с братской страной", - сказал Мезенцев.Во вторник дипломат принял участие в передаче белорусским медучреждениям российской стороной на безвозмездной основе 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, а также реагентов, необходимых для пробоподготовки на 30 тысяч определений.Как сказал Мезенцев, в феврале ожидается передача республике еще одной подобной партии.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.Пиневич ранее заявлял, что локализованная российская вакцина от COVID-19 может начать производиться в республике в феврале-марте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590204649.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий мезенцев, белоруссия