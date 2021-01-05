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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592074998.html
Посол Мезенцев назвал сроки поставок российской вакцины в Белоруссию
Посол Мезенцев назвал сроки поставок российской вакцины в Белоруссию
Поставки Белоруссии вакцины от коронавируса COVID-19 российского производства определены на январь-март, сообщил во вторник посол РФ в республике Дмитрий... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:56
2021-01-05T18:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Поставки Белоруссии вакцины от коронавируса COVID-19 российского производства определены на январь-март, сообщил во вторник посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев."Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси (российской вакциной - ред.). Определены в рамках договора уже поставки вакцины на январь-февраль-март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины (российской - ред.) на территории Беларуси… Также мы полагаем, что тот прогноз, который дает руководство Республики Беларусь, по вакцинации более чем 1,2 миллиона граждан республики, будет реализован во взаимодействии с российской стороной", - сказал Мезенцев журналистам.По словам дипломата, взаимодействие в данном случае "очень плотное, открытое, доверительное". "Это еще раз показывает, что все те споры, которые казались, порой, значимыми, уходят на дальний план. И мы подтверждаем особую практику отношений с братской страной", - сказал Мезенцев.Во вторник дипломат принял участие в передаче белорусским медучреждениям российской стороной на безвозмездной основе 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, а также реагентов, необходимых для пробоподготовки на 30 тысяч определений.Как сказал Мезенцев, в феврале ожидается передача республике еще одной подобной партии.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.Пиневич ранее заявлял, что локализованная российская вакцина от COVID-19 может начать производиться в республике в феврале-марте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий мезенцев, белоруссия

Посол Мезенцев назвал сроки поставок российской вакцины в Белоруссию

18:56 05.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Поставки Белоруссии вакцины от коронавируса COVID-19 российского производства определены на январь-март, сообщил во вторник посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
"Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси (российской вакциной - ред.). Определены в рамках договора уже поставки вакцины на январь-февраль-март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины (российской - ред.) на территории Беларуси… Также мы полагаем, что тот прогноз, который дает руководство Республики Беларусь, по вакцинации более чем 1,2 миллиона граждан республики, будет реализован во взаимодействии с российской стороной", - сказал Мезенцев журналистам.
По словам дипломата, взаимодействие в данном случае "очень плотное, открытое, доверительное". "Это еще раз показывает, что все те споры, которые казались, порой, значимыми, уходят на дальний план. И мы подтверждаем особую практику отношений с братской страной", - сказал Мезенцев.
Во вторник дипломат принял участие в передаче белорусским медучреждениям российской стороной на безвозмездной основе 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, а также реагентов, необходимых для пробоподготовки на 30 тысяч определений.
Как сказал Мезенцев, в феврале ожидается передача республике еще одной подобной партии.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.
Пиневич ранее заявлял, что локализованная российская вакцина от COVID-19 может начать производиться в республике в феврале-марте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийДмитрий МезенцевБелоруссия
 
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