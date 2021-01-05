https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046251.html

Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"

Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:55

2021-01-05T13:55

2021-01-05T13:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

виктор фисенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса."Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность", - сказал Фисенко журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592036399.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", виктор фисенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)