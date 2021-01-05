https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046251.html
Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"
Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"
Вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:55
2021-01-05T13:55
2021-01-05T13:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
виктор фисенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса."Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность", - сказал Фисенко журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592036399.html
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вакцина "спутник v", виктор фисенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)