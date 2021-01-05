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https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046251.html
Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"
Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"
Вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:55
2021-01-05T13:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
виктор фисенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса."Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность", - сказал Фисенко журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", виктор фисенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"

13:55 05.01.2021 (обновлено: 13:58 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.
Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
"Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность", - сказал Фисенко журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Виктор ФисенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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