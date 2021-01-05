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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046067.html
Минздрав ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"
Минздрав ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"
Решение о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" принималось с учетом ее высокой эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения Российской... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:53
2021-01-05T14:25
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
виктор фисенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Решение о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" принималось с учетом ее высокой эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи использовали для создания препарата.По словам замминистра, этот шаг был "абсолютно оправдан", так как позволял обеспечить защиту россиян от COVID-19 в сжатые сроки."По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями", — пояснил Фисенко.Он отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения препарата "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.Ранее председатель греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ответ сказал, что препарат "более чем" проверен, а западные разработчики вакцин идут по российскому пути. По словам Гинцбурга, прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявляли.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/vaktsina-1592039834.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", виктор фисенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, astrazeneca , китай, сша, общество

Минздрав ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"

13:53 05.01.2021 (обновлено: 14:25 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Решение о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" принималось с учетом ее высокой эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.
Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи использовали для создания препарата.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
12:35
Гинцбург прокомментировал заявления о недостаточной проверке "Спутника V"
По словам замминистра, этот шаг был "абсолютно оправдан", так как позволял обеспечить защиту россиян от COVID-19 в сжатые сроки.
"По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями", — пояснил Фисенко.
Он отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения препарата "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.
Вакцинация от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
12:04Распространение нового коронавируса
Более миллиона россиян уже привили от коронавируса вакциной "Спутник V"
Ранее председатель греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ответ сказал, что препарат "более чем" проверен, а западные разработчики вакцин идут по российскому пути. По словам Гинцбурга, прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявляли.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Виктор ФисенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоAstraZenecaКитайСШАОбщество
 
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