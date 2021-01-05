Минздрав ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"
13:53 05.01.2021 (обновлено: 14:25 05.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Решение о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" принималось с учетом ее высокой эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.
Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи использовали для создания препарата.
По словам замминистра, этот шаг был "абсолютно оправдан", так как позволял обеспечить защиту россиян от COVID-19 в сжатые сроки.
"По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями", — пояснил Фисенко.
Он отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения препарата "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.
Ранее председатель греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ответ сказал, что препарат "более чем" проверен, а западные разработчики вакцин идут по российскому пути. По словам Гинцбурга, прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявляли.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19