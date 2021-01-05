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https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592042810.html
Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин
Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:12
2021-01-05T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
донбасс
ангела меркель
владимир путин
германия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - говорится в сообщении.Добавляется, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.В правительстве ФРГ в ответ на письменный запрос РИА Новости подтвердили факт беседы, но не привели детали беседы, отметив лишь, что "в центре беседы стояла тема борьбы с пандемией COVID-19". На вопрос, поднималась ли в разговоре тема инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, представитель кабмина ФРГ не ответил.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, донбасс, ангела меркель, владимир путин, германия

Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин

13:12 05.01.2021 (обновлено: 14:19 05.01.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.
Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.
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В правительстве ФРГ в ответ на письменный запрос РИА Новости подтвердили факт беседы, но не привели детали беседы, отметив лишь, что "в центре беседы стояла тема борьбы с пандемией COVID-19". На вопрос, поднималась ли в разговоре тема инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, представитель кабмина ФРГ не ответил.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДонбассАнгела МеркельВладимир ПутинГермания
 
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