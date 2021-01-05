https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592042810.html

Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин

Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:12

2021-01-05T13:12

2021-01-05T14:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

донбасс

ангела меркель

владимир путин

германия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - говорится в сообщении.Добавляется, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.В правительстве ФРГ в ответ на письменный запрос РИА Новости подтвердили факт беседы, но не привели детали беседы, отметив лишь, что "в центре беседы стояла тема борьбы с пандемией COVID-19". На вопрос, поднималась ли в разговоре тема инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, представитель кабмина ФРГ не ответил.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591289565.html

россия

донбасс

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, донбасс, ангела меркель, владимир путин, германия