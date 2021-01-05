Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин
13:12 05.01.2021 (обновлено: 14:19 05.01.2021)
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Абзал Калиев
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.
Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.
В правительстве ФРГ в ответ на письменный запрос РИА Новости подтвердили факт беседы, но не привели детали беседы, отметив лишь, что "в центре беседы стояла тема борьбы с пандемией COVID-19". На вопрос, поднималась ли в разговоре тема инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, представитель кабмина ФРГ не ответил.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.