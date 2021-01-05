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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592036093.html
Испортивший более 500 доз вакцины в США медик верил в теорию заговора
Испортивший более 500 доз вакцины в США медик верил в теорию заговора
Работник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, обвиняемый в намеренной порче почти 600 доз вакцины Moderna, является... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:00
2021-01-05T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бранденбург
висконсин
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Работник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, обвиняемый в намеренной порче почти 600 доз вакцины Moderna, является сторонником теории заговора и считает, что препарат может нанести вред людям и изменить их ДНК, передает местный телеканал TMJ4 со ссылкой на полицию штата.Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Висконсина 31 декабря арестовала провизора, намеренно испортившего более 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Стоимость испорченной партии вакцины оценивается в размере 8-11 тысяч долларов.Подозреваемый присутствовал на предварительных слушаниях по его делу 4 января, которые проходили по видеосвязи. Как указали в полиции города Графтон, провизор Стивен Бранденберг вынул коробку с вакцинами из холодильника и оставил ее снаружи на 12 часов, что сделало ее бесполезной.По словам правоохранителей, установлено, что медработник является “сторонником теории заговора”, согласно которой вакцина от COVID-19, якобы “небезопасна для людей, может навредить им и изменить их ДНК”.&nbsp; Канал указывает, что медицинские специалисты неоднократно заявляли, что вакцины не изменяют ДНК.В ходе слушания прокурор округа Озоки Адам Джерол заявил, что вакцины нужно протестировать и определить, действительно ли они были полностью уничтожены. Если выяснится, что это не так, то обвиняться Бранденберг будет в совершении правонарушения, а не уголовного преступления.Канал указывает, что при задержании медработнику предъявили предварительные обвинения в безответственном создании угрозы безопасности, порче рецептурного лекарства и преступном причинении ущерба собственности.Суд постановил освободить Бранденбурга под залог в размере 10 тысяч долларов. Предварительное судебное заседание по его делу назначено на 19 января.
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592023404.html
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коронавирус covid-19, бранденбург, висконсин, в мире

Испортивший более 500 доз вакцины в США медик верил в теорию заговора

12:00 05.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Работник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, обвиняемый в намеренной порче почти 600 доз вакцины Moderna, является сторонником теории заговора и считает, что препарат может нанести вред людям и изменить их ДНК, передает местный телеканал TMJ4 со ссылкой на полицию штата.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Висконсина 31 декабря арестовала провизора, намеренно испортившего более 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Стоимость испорченной партии вакцины оценивается в размере 8-11 тысяч долларов.
Подозреваемый присутствовал на предварительных слушаниях по его делу 4 января, которые проходили по видеосвязи. Как указали в полиции города Графтон, провизор Стивен Бранденберг вынул коробку с вакцинами из холодильника и оставил ее снаружи на 12 часов, что сделало ее бесполезной.
По словам правоохранителей, установлено, что медработник является “сторонником теории заговора”, согласно которой вакцина от COVID-19, якобы “небезопасна для людей, может навредить им и изменить их ДНК”.  Канал указывает, что медицинские специалисты неоднократно заявляли, что вакцины не изменяют ДНК.
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В ходе слушания прокурор округа Озоки Адам Джерол заявил, что вакцины нужно протестировать и определить, действительно ли они были полностью уничтожены. Если выяснится, что это не так, то обвиняться Бранденберг будет в совершении правонарушения, а не уголовного преступления.
Канал указывает, что при задержании медработнику предъявили предварительные обвинения в безответственном создании угрозы безопасности, порче рецептурного лекарства и преступном причинении ущерба собственности.
Суд постановил освободить Бранденбурга под залог в размере 10 тысяч долларов. Предварительное судебное заседание по его делу назначено на 19 января.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БранденбургВисконсинВ мире
 
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