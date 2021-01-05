https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592013257.html
Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
Медицинский регулятор США FDA рекомендует не снижать дозу вакцины от COVID-19, несмотря на данные о том, что такой шаг может дать иммунитет от вируса и... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T04:05
2021-01-05T04:05
2021-01-05T05:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_219:134:2966:1679_1920x0_80_0_0_c44377e5495fac7a3a6fe307c4212d21.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA рекомендует не снижать дозу вакцины от COVID-19, несмотря на данные о том, что такой шаг может дать иммунитет от вируса и одновременно позволить привиться большему количеству людей."На данный момент предложения об изменениях в дозах данных вакцин преждевременны и не твердо укоренены в имеющихся данных", - подчеркнул FDA.В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Ранее появлялись данные о том, что даже сниженная доза вакцины может вызвать устойчивый иммунитет, но эти данные еще не подтверждены. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f440c175a2be90765416465c4380fdeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире