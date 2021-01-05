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Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
Медицинский регулятор США FDA рекомендует не снижать дозу вакцины от COVID-19, несмотря на данные о том, что такой шаг может дать иммунитет от вируса и... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T04:05
2021-01-05T05:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA рекомендует не снижать дозу вакцины от COVID-19, несмотря на данные о том, что такой шаг может дать иммунитет от вируса и одновременно позволить привиться большему количеству людей."На данный момент предложения об изменениях в дозах данных вакцин преждевременны и не твердо укоренены в имеющихся данных", - подчеркнул FDA.В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Ранее появлялись данные о том, что даже сниженная доза вакцины может вызвать устойчивый иммунитет, но эти данные еще не подтверждены. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19

04:05 05.01.2021 (обновлено: 05:05 05.01.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA рекомендует не снижать дозу вакцины от COVID-19, несмотря на данные о том, что такой шаг может дать иммунитет от вируса и одновременно позволить привиться большему количеству людей.
"До тех пор, пока производители вакцин не имеют данных и научных подтверждений изменений, мы продолжаем настоятельно рекомендовать работникам здравоохранения следовать расписанию доз, которое одобрило FDA для каждой из вакцин от COVID-19", - говорится в заявлении регулятора.
"На данный момент предложения об изменениях в дозах данных вакцин преждевременны и не твердо укоренены в имеющихся данных", - подчеркнул FDA.
В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Ранее появлялись данные о том, что даже сниженная доза вакцины может вызвать устойчивый иммунитет, но эти данные еще не подтверждены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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