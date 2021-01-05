https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592013257.html

Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19

Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19

Медицинский регулятор США FDA рекомендует не снижать дозу вакцины от COVID-19, несмотря на данные о том, что такой шаг может дать иммунитет от вируса и... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T04:05

2021-01-05T04:05

2021-01-05T05:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA рекомендует не снижать дозу вакцины от COVID-19, несмотря на данные о том, что такой шаг может дать иммунитет от вируса и одновременно позволить привиться большему количеству людей."На данный момент предложения об изменениях в дозах данных вакцин преждевременны и не твердо укоренены в имеющихся данных", - подчеркнул FDA.В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Ранее появлялись данные о том, что даже сниженная доза вакцины может вызвать устойчивый иммунитет, но эти данные еще не подтверждены. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире