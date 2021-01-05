Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592007194.html
В Греции назвали российскую вакцину "непроверенной"
В Греции назвали российскую вакцину "непроверенной"
Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T00:37
2021-01-05T00:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.Российскую и китайскую вакцины Теодориду упомянула на брифинге в понедельник вечером, рассказывая о ходе кампании по вакцинации в Греции, где применяют вакцину Pfizer/BioNTech, в ускоренном порядке получившую от европейских властей разрешение на использование. Ранее российские власти заявляли о конкуренции - и не всегда добросовестной - со стороны крупнейших мировых производителей в отношении российской вакцины. Между тем производители используемых в Греции вакцин освобождены от юридической ответственности за возможные побочные последствия в результате применения препарата."Причинами, которые привели к быстрому производству вакцин, были, конечно же, развитие биотехнологии, опыт научных усилий по приготовлению других вакцин против других инфекционных заболеваний, сотрудничество научных центров, финансирование производства вакцин", - сказала она.По ее словам, благодаря полумиллиону добровольцев, внесших значительный вклад в клинические испытания, теперь есть эффективные и безопасные вакцины."Следует отметить, что высокие показатели вакцинации в некоторых странах появились потому, что эти страны, такие как Россия или Китай, проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены", - заявила председатель комитета.Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.Ход вакцинацииГенеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге сообщил, что в Греции за день сделано 5665 прививок, а с 27 декабря более 9,5 тысяч прививок."Сегодня передана еще одна партия в 83 500 доз вакцины Pfizer, и запасы сейчас составляют 152 580 доз, и мы уже распределили 24 870 доз в центры вакцинации", - сказал Фемистоклеус.По его словам, исходя из численности населения и проведенных прививок, Греция по уровню охвата вакцинацией находится на среднем уровне по странам Европейского союза.Генсекретарь отметил проблемы с вакцинацией в ряде стран.Он сообщил, что к 8 января Греция планирует делать более 8 000 прививок в день, а к 20 января привить порядка 120 тысяч человек.Ранее власти Греции заявляли, что планируют ежемесячно вакцинировать от коронавируса 2,1 миллиона человек в созданных 1018 центрах вакцинации. Греция намерена закупить до конца июня 25 миллионов доз вакцин на 11 миллионов человек, чтобы все греки могли пройти вакцинацию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
китай
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, греция, в мире

В Греции назвали российскую вакцину "непроверенной"

00:37 05.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
Российскую и китайскую вакцины Теодориду упомянула на брифинге в понедельник вечером, рассказывая о ходе кампании по вакцинации в Греции, где применяют вакцину Pfizer/BioNTech, в ускоренном порядке получившую от европейских властей разрешение на использование. Ранее российские власти заявляли о конкуренции - и не всегда добросовестной - со стороны крупнейших мировых производителей в отношении российской вакцины. Между тем производители используемых в Греции вакцин освобождены от юридической ответственности за возможные побочные последствия в результате применения препарата.
"Вакцина является научным достижением 2020 года. Она была изготовлена за несколько месяцев, в отличие от других классических вакцин, таких как вакцина от кори, производство которых заняло более 10 лет", - заявила Теодориду.
"Причинами, которые привели к быстрому производству вакцин, были, конечно же, развитие биотехнологии, опыт научных усилий по приготовлению других вакцин против других инфекционных заболеваний, сотрудничество научных центров, финансирование производства вакцин", - сказала она.
По ее словам, благодаря полумиллиону добровольцев, внесших значительный вклад в клинические испытания, теперь есть эффективные и безопасные вакцины.
"В нашей стране вакцинация идет нормально и планово, и мы считаем, что с большей доступностью наша страна хорошо отреагирует на эту серьезную угрозу коронавируса. В январе ожидается больше вакцин. У нас есть Pfizer/BioNTech, мы также ожидаем Moderna, и одобрение вакцины AstraZeneca может быть быстрым. Это вакцина, которая уже получила одобрение регулирующих органов Великобритании и, как ожидается, получит одобрение от соответствующего Европейского агентства по лекарственным средствам", - сказала Теодориду.
"Следует отметить, что высокие показатели вакцинации в некоторых странах появились потому, что эти страны, такие как Россия или Китай, проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены", - заявила председатель комитета.
Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины

Ход вакцинации

Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге сообщил, что в Греции за день сделано 5665 прививок, а с 27 декабря более 9,5 тысяч прививок.
"Сегодня передана еще одна партия в 83 500 доз вакцины Pfizer, и запасы сейчас составляют 152 580 доз, и мы уже распределили 24 870 доз в центры вакцинации", - сказал Фемистоклеус.
По его словам, исходя из численности населения и проведенных прививок, Греция по уровню охвата вакцинацией находится на среднем уровне по странам Европейского союза.
Генсекретарь отметил проблемы с вакцинацией в ряде стран.
"О трудностях свидетельствует то, что во Франции с 27 декабря по сегодняшний день было проведено 500 вакцинаций, в Бельгии - 700, а в Испании - 25 476 вакцинаций. В Нидерландах и Швейцарии из-за проблем с поставками вакцинация еще не началась и начнется 8 января 2021 года", - сказал он.
Он сообщил, что к 8 января Греция планирует делать более 8 000 прививок в день, а к 20 января привить порядка 120 тысяч человек.
Ранее власти Греции заявляли, что планируют ежемесячно вакцинировать от коронавируса 2,1 миллиона человек в созданных 1018 центрах вакцинации. Греция намерена закупить до конца июня 25 миллионов доз вакцин на 11 миллионов человек, чтобы все греки могли пройти вакцинацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайГрецияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
15:54Власти Венесуэлы сообщили об атаке на энергосистему страны
15:53Найдено подавляющее коронавирус вещество
15:52Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
15:42Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
15:41Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
15:33Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга
15:24Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток
15:19В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
15:19Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
15:14В Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП с поездом
15:12Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
15:07Назван неожиданный симптом рака
15:01В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
15:00Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники
15:00Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
14:56Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT
14:55Президент Армении заразился коронавирусом
14:47Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
14:31Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
Лента новостейМолния