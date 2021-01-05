https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592007194.html

В Греции назвали российскую вакцину "непроверенной"

В Греции назвали российскую вакцину "непроверенной"

Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T00:37

2021-01-05T00:37

2021-01-05T00:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

китай

греция

в мире

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АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.Российскую и китайскую вакцины Теодориду упомянула на брифинге в понедельник вечером, рассказывая о ходе кампании по вакцинации в Греции, где применяют вакцину Pfizer/BioNTech, в ускоренном порядке получившую от европейских властей разрешение на использование. Ранее российские власти заявляли о конкуренции - и не всегда добросовестной - со стороны крупнейших мировых производителей в отношении российской вакцины. Между тем производители используемых в Греции вакцин освобождены от юридической ответственности за возможные побочные последствия в результате применения препарата."Причинами, которые привели к быстрому производству вакцин, были, конечно же, развитие биотехнологии, опыт научных усилий по приготовлению других вакцин против других инфекционных заболеваний, сотрудничество научных центров, финансирование производства вакцин", - сказала она.По ее словам, благодаря полумиллиону добровольцев, внесших значительный вклад в клинические испытания, теперь есть эффективные и безопасные вакцины."Следует отметить, что высокие показатели вакцинации в некоторых странах появились потому, что эти страны, такие как Россия или Китай, проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены", - заявила председатель комитета.Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.Ход вакцинацииГенеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге сообщил, что в Греции за день сделано 5665 прививок, а с 27 декабря более 9,5 тысяч прививок."Сегодня передана еще одна партия в 83 500 доз вакцины Pfizer, и запасы сейчас составляют 152 580 доз, и мы уже распределили 24 870 доз в центры вакцинации", - сказал Фемистоклеус.По его словам, исходя из численности населения и проведенных прививок, Греция по уровню охвата вакцинацией находится на среднем уровне по странам Европейского союза.Генсекретарь отметил проблемы с вакцинацией в ряде стран.Он сообщил, что к 8 января Греция планирует делать более 8 000 прививок в день, а к 20 января привить порядка 120 тысяч человек.Ранее власти Греции заявляли, что планируют ежемесячно вакцинировать от коронавируса 2,1 миллиона человек в созданных 1018 центрах вакцинации. Греция намерена закупить до конца июня 25 миллионов доз вакцин на 11 миллионов человек, чтобы все греки могли пройти вакцинацию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, греция, в мире