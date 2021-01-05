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В Челябинске убили владельца магазина игрушек
В Челябинске убили владельца магазина игрушек
Подозреваемых в нападении на владельца магазина, который позже скончался в медучреждении, разыскивают в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:18
2021-01-05T10:21
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв – РИА Новости. Подозреваемых в нападении на владельца магазина, который позже скончался в медучреждении, разыскивают в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили РИА Новости во вторник в следственном управление СКРФ по региону.По данным СК, мужчина, владелец магазина игрушек, был обнаружен с травмой головы 31 декабря, позже в медучреждении он скончался."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на поиск причастных к совершению преступления", - сказал собеседник агентства.По данным местных СМИ, речь идет о 49-летнем Артеме Павлове, владельце магазина "Мир танков и самолетов", учредителе военно-исторического клуба "Дивизион".На странице Павлова в соцсети "ВКонтакте" размещены фотографии о награждении клуба "Дивизион" в 2020 году памятной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов ВОВ с подписью президента России Владимира Путина. Также на странице размещена фотография медали "Танкоград-Челябинск", также врученной Павлову.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/ubiystvo-1591996722.html
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следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия

В Челябинске убили владельца магазина игрушек

10:18 05.01.2021 (обновлено: 10:21 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв – РИА Новости. Подозреваемых в нападении на владельца магазина, который позже скончался в медучреждении, разыскивают в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили РИА Новости во вторник в следственном управление СКРФ по региону.
По данным СК, мужчина, владелец магазина игрушек, был обнаружен с травмой головы 31 декабря, позже в медучреждении он скончался.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на поиск причастных к совершению преступления", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, речь идет о 49-летнем Артеме Павлове, владельце магазина "Мир танков и самолетов", учредителе военно-исторического клуба "Дивизион".
На странице Павлова в соцсети "ВКонтакте" размещены фотографии о награждении клуба "Дивизион" в 2020 году памятной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов ВОВ с подписью президента России Владимира Путина. Также на странице размещена фотография медали "Танкоград-Челябинск", также врученной Павлову.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскПроисшествия
 
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