https://ria.ru/20210105/tonneli-1593270574.html

В Москве капитально отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году

В Москве капитально отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году

Столичные коммунальные службы отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году, сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-05T20:23

2021-01-05T20:23

2021-01-15T20:25

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Столичные коммунальные службы отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году, сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.Добавляется, что ремонт был необходим из-за частичного разрушения лестничных сходов и облицовочной плитки тоннелей. Кроме того, все пешеходные тоннели с начала эксплуатации ни разу капитально не ремонтировались. Подчеркивается, что ремонт проходил поэтапно, поэтому объекты полностью не перекрывали.Отмечается, что работники ГБУ "Гормост" отремонтировали все меньше, чем за полгода. На всех объектах заменили старую керамическую плитку, обновили лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, привели в порядок служебные помещения, установили системы обогрева лестничных сходов. Всего на 13 объектах было заменено более пяти тысяч квадратных метров облицовки стен и сходов.Подчеркивается, что сейчас продолжается ремонт двух подземных тоннелей: на Ленинском проспекте у гостиницы "Салют" и на Беговой улице в районе дома 28. Из-за коронавируса начало работ на этих объектах перенесли на более поздний срок, поэтому ремонт планируется закончить только в первом квартале 2021 года.

https://realty.ria.ru/20210106/gosuslugi-1592124077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, гормост, москва