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В Москве капитально отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году
В Москве капитально отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году
Столичные коммунальные службы отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году, сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-05T20:23
2021-01-15T20:25
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Столичные коммунальные службы отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году, сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.Добавляется, что ремонт был необходим из-за частичного разрушения лестничных сходов и облицовочной плитки тоннелей. Кроме того, все пешеходные тоннели с начала эксплуатации ни разу капитально не ремонтировались. Подчеркивается, что ремонт проходил поэтапно, поэтому объекты полностью не перекрывали.Отмечается, что работники ГБУ "Гормост" отремонтировали все меньше, чем за полгода. На всех объектах заменили старую керамическую плитку, обновили лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, привели в порядок служебные помещения, установили системы обогрева лестничных сходов. Всего на 13 объектах было заменено более пяти тысяч квадратных метров облицовки стен и сходов.Подчеркивается, что сейчас продолжается ремонт двух подземных тоннелей: на Ленинском проспекте у гостиницы "Салют" и на Беговой улице в районе дома 28. Из-за коронавируса начало работ на этих объектах перенесли на более поздний срок, поэтому ремонт планируется закончить только в первом квартале 2021 года.
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городское хозяйство москвы, гормост, москва

В Москве капитально отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году

20:23 05.01.2021 (обновлено: 20:25 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди в подземном пешеходном переходе между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Столичные коммунальные службы отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году, сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт 13 пешеходных тоннелей в 2020 году. В порядок привели подземные сооружения на Ленинградском, Дмитровском и Варшавском шоссе, Киевской и Беговой улицах, а также на других улицах и проспектах", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ремонт был необходим из-за частичного разрушения лестничных сходов и облицовочной плитки тоннелей. Кроме того, все пешеходные тоннели с начала эксплуатации ни разу капитально не ремонтировались. Подчеркивается, что ремонт проходил поэтапно, поэтому объекты полностью не перекрывали.
Отмечается, что работники ГБУ "Гормост" отремонтировали все меньше, чем за полгода. На всех объектах заменили старую керамическую плитку, обновили лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, привели в порядок служебные помещения, установили системы обогрева лестничных сходов. Всего на 13 объектах было заменено более пяти тысяч квадратных метров облицовки стен и сходов.
Подчеркивается, что сейчас продолжается ремонт двух подземных тоннелей: на Ленинском проспекте у гостиницы "Салют" и на Беговой улице в районе дома 28. Из-за коронавируса начало работ на этих объектах перенесли на более поздний срок, поэтому ремонт планируется закончить только в первом квартале 2021 года.
"В настоящее время на балансе ГБУ "Гормост" находятся 519 пешеходных тоннелей. Учреждение занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении. Всего на балансе ГБУ "Гормост" более 2000 объектов по всей Москве", - добавляется в сообщении.
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