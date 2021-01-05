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Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
Набор для активного отдыха, который поможет прийти в форму после праздничных застолий, обойдется среднестатистической российской семье в 11 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T03:04
2021-01-05T03:04
2021-01-05T03:04
россия
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Набор для активного отдыха, который поможет прийти в форму после праздничных застолий, обойдется среднестатистической российской семье в 11 тысяч рублей, домашние же занятия спортом могут быть дешевле, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".Так, например, ледянка на платформе может стоить в среднем 400 рублей, ватрушка для тюбинга - 1,5 тысячи рублей. Коньки стоят порядка 1 тысячи рублей, лыжи - 1,8 тысячи рублей.Россияне, которые предпочитают домашние занятия спортом, могут приобрести комплект из гантелей и коврика для йоги в среднем за 3,7 тысячи рублей. "Но, если понадобится ударная нагрузка с велотренажером, домашний набор обойдется в среднем в 14,2 тысячи рублей", - отметили в сервисе.В частности, гантели на платформе обойдутся в среднем в 2,7 тысячи рублей, а коврик для йоги и других занятий - 1 тысячу рублей. В свою очередь средняя стоимость велотренажера сейчас составляет 10,5 тысячи рублей.
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россия, общество
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Набор для активного отдыха, который поможет прийти в форму после праздничных застолий, обойдется среднестатистической российской
семье в 11 тысяч рублей, домашние же занятия спортом могут быть дешевле, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
"Аналитики "Авито" решили исследовать цены на товары, которые помогут сбросить вес и прийти в форму. Комплект для активного отдыха на улице, в который входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки, обойдется среднестатистической российской семье в среднем в 11 тысяч рублей", - рассказали в компании.
Так, например, ледянка на платформе может стоить в среднем 400 рублей, ватрушка для тюбинга - 1,5 тысячи рублей. Коньки стоят порядка 1 тысячи рублей, лыжи - 1,8 тысячи рублей.
Россияне, которые предпочитают домашние занятия спортом, могут приобрести комплект из гантелей и коврика для йоги в среднем за 3,7 тысячи рублей. "Но, если понадобится ударная нагрузка с велотренажером, домашний набор обойдется в среднем в 14,2 тысячи рублей", - отметили в сервисе.
В частности, гантели на платформе обойдутся в среднем в 2,7 тысячи рублей, а коврик для йоги и других занятий - 1 тысячу рублей. В свою очередь средняя стоимость велотренажера сейчас составляет 10,5 тысячи рублей.