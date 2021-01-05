https://ria.ru/20210105/sobyanin-1592064802.html

Собянин заверил в выполнении всех социальных обязательств в этом году

Собянин заверил в выполнении всех социальных обязательств в этом году

Власти Москвы выполнили все социальные обязательства в 2020 году, несмотря на пандемию, и в 2021 году, несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:31

2021-01-05T17:31

2021-01-05T17:43

россия

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Москвы выполнили все социальные обязательства в 2020 году, несмотря на пандемию, и в 2021 году, несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства будут выполнены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ.Он добавил, что дефицит бюджета не помешает выполнить все обязательства и в 2021 году."На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьёзный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, и давали нам поручения", - сказал Собянин, обращаясь к президенту.

https://ria.ru/20210105/investitsii-1592065979.html

россия

москва

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2021

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россия, сергей собянин, москва