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Собянин заверил в выполнении всех социальных обязательств в этом году
Собянин заверил в выполнении всех социальных обязательств в этом году
Власти Москвы выполнили все социальные обязательства в 2020 году, несмотря на пандемию, и в 2021 году, несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:31
2021-01-05T17:43
россия
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Москвы выполнили все социальные обязательства в 2020 году, несмотря на пандемию, и в 2021 году, несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства будут выполнены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ.Он добавил, что дефицит бюджета не помешает выполнить все обязательства и в 2021 году."На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьёзный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, и давали нам поручения", - сказал Собянин, обращаясь к президенту.
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россия, сергей собянин, москва

Собянин заверил в выполнении всех социальных обязательств в этом году

17:31 05.01.2021 (обновлено: 17:43 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Москвы выполнили все социальные обязательства в 2020 году, несмотря на пандемию, и в 2021 году, несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства будут выполнены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ.

Пандемия, конечно, осложнила экономическую и бюджетную ситуацию, это очевидно. Мы затратили достаточно большие деньги на борьбу с пандемией. Конечно, и то и другое вместе изменило бюджет, который мы планировали на 2020 год. Тем не менее мы в 2020 году выполнили все социальные обязательства, в том числе дополнительные выплаты, и адресная поддержка гражданам, в том числе и выплаты пострадавшим отраслям.

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Он добавил, что дефицит бюджета не помешает выполнить все обязательства и в 2021 году.
"На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьёзный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, и давали нам поручения", - сказал Собянин, обращаясь к президенту.
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