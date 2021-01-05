Собянин заверил в выполнении всех социальных обязательств в этом году
17:31 05.01.2021 (обновлено: 17:43 05.01.2021)
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Москвы выполнили все социальные обязательства в 2020 году, несмотря на пандемию, и в 2021 году, несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства будут выполнены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ.
Пандемия, конечно, осложнила экономическую и бюджетную ситуацию, это очевидно. Мы затратили достаточно большие деньги на борьбу с пандемией. Конечно, и то и другое вместе изменило бюджет, который мы планировали на 2020 год. Тем не менее мы в 2020 году выполнили все социальные обязательства, в том числе дополнительные выплаты, и адресная поддержка гражданам, в том числе и выплаты пострадавшим отраслям.
Он добавил, что дефицит бюджета не помешает выполнить все обязательства и в 2021 году.
"На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьёзный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, и давали нам поручения", - сказал Собянин, обращаясь к президенту.