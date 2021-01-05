https://ria.ru/20210105/snouden-1592041136.html

Слуцкий прокомментировал выдвижение Сноудена на Нобелевскую премию

Слуцкий прокомментировал выдвижение Сноудена на Нобелевскую премию

Джулиан Ассанж, Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден до сих пор остаются объектами мести властей США, их включение или нет в число номинантов станет тестом на... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:51

2021-01-05T12:51

2021-01-05T12:51

леонид слуцкий

эдвард сноуден

джулиан ассанж

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Джулиан Ассанж, Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден до сих пор остаются объектами мести властей США, их включение или нет в число номинантов станет тестом на политизацию деятельности Нобелевского комитета, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена."Каждый по отдельности и все трое достойны премии мира не меньше, чем Барак Обама. Если не больше. Поскольку каждый из них рискнул всем в своей жизни, чтобы показать изнанку так называемой американской демократии для спасения мира. И до сих пор все они остаются объектами мести властей США. Включение или нет Ассанжа, Мэннинг и Сноудена в число номинантов станет тестом на политизацию деятельности Нобелевского комитета", - сказал Слуцкий РИА Новости.

https://ria.ru/20201218/snouden-1589951275.html

https://ria.ru/20210105/snouden-1592036253.html

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леонид слуцкий, эдвард сноуден, джулиан ассанж, в мире