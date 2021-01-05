https://ria.ru/20210105/shkolniki-1592064146.html
Голикова назвала число школьников, получающих горячее питание
Голикова назвала число школьников, получающих горячее питание
Горячее питание в РФ получают 7,3 миллиона школьников, на эти цели выделяется 205,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:28
2021-01-05T17:28
2021-01-05T17:28
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Горячее питание в РФ получают 7,3 миллиона школьников, на эти цели выделяется 205,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социальным вопросам в режиме видеоконференции."Что касается горячего питания, то это очень сложный проект, который стартовал по вашему поручению в исполнение послания 2020 года, стартовал с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2020 года. Сейчас в него вовлечено 7,3 миллиона школьников 1-4 классов. На эти цели, включая 2020 год, из федерального бюджета выделяется 205,4 миллиарда рублей ",- сказала Голикова, выступая с докладом перед Путиным.Она отметила, что на 2021 год запланировано выделить 58,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210105/golikova-1592062127.html
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татьяна голикова, владимир путин, общество