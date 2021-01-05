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https://ria.ru/20210105/sheremet-1592035728.html
Опубликовавший записи по делу Шеремета готов дать показания на Украине
Опубликовавший записи по делу Шеремета готов дать показания на Украине
Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи о якобы причастности спецслужб Белоруссии к убийству журналиста Павла... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:54
2021-01-05T11:54
убийство журналиста павла шеремета
арсен аваков
мвд украины
павел шеремет
белоруссия
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи о якобы причастности спецслужб Белоруссии к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что готов дать показания по делу в офисе генерального прокурора Украины.В понедельник издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Как утверждает издание, в том числе на записи якобы обсуждается способ убийства Шеремета. В тот же день Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство Шеремета."Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза. Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с COVID, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - сказал Макар в интервью сайту "Суспільне Новини" ("Общественное Новости") и добавил, что передал записи украинским правоохранителям в декабре 2020 года.По словам экс-сотрудника белорусского спецназа, аудиозаписи попали к нему от анонимных источников КГБ Белоруссии еще в 2012 году, а делал их анонимный источник, который сейчас находится в Евросоюзе. "В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (бывший начальник Минского СИЗО, который выехал из Белоруссии в 2001 году и стал критиком режима президента Александра Лукашенко, в 2007 году Шеремет издал его книгу "Расстрельная команда" - ред.). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь", - сказал Макар.Он рассказал, что передал записи сначала американским спецслужбам, благодаря чему сейчас, по его словам, жив Алкаев, а также экс-командир бригады спецназа Владимир Бородач, начальник отдела МВД Белоруссии по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин и российский политолог Андрей Суздальцев."Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что этот человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев, сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", - сказал Макар и добавил, что не публиковал эти записи раньше, потому что это могло угрожать его жизни.В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/sheremet-1591981240.html
https://ria.ru/20200625/1573446101.html
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убийство журналиста павла шеремета, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, белоруссия, киев, украина, в мире

Опубликовавший записи по делу Шеремета готов дать показания на Украине

11:54 05.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи о якобы причастности спецслужб Белоруссии к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что готов дать показания по делу в офисе генерального прокурора Украины.
В понедельник издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Как утверждает издание, в том числе на записи якобы обсуждается способ убийства Шеремета. В тот же день Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство Шеремета.
"Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза. Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с COVID, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - сказал Макар в интервью сайту "Суспільне Новини" ("Общественное Новости") и добавил, что передал записи украинским правоохранителям в декабре 2020 года.
По словам экс-сотрудника белорусского спецназа, аудиозаписи попали к нему от анонимных источников КГБ Белоруссии еще в 2012 году, а делал их анонимный источник, который сейчас находится в Евросоюзе. "В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (бывший начальник Минского СИЗО, который выехал из Белоруссии в 2001 году и стал критиком режима президента Александра Лукашенко, в 2007 году Шеремет издал его книгу "Расстрельная команда" - ред.). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь", - сказал Макар.
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Он рассказал, что передал записи сначала американским спецслужбам, благодаря чему сейчас, по его словам, жив Алкаев, а также экс-командир бригады спецназа Владимир Бородач, начальник отдела МВД Белоруссии по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин и российский политолог Андрей Суздальцев.
"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что этот человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев, сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", - сказал Макар и добавил, что не публиковал эти записи раньше, потому что это могло угрожать его жизни.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Убийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметБелоруссияКиевУкраинаВ мире
 
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