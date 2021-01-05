https://ria.ru/20210105/sanktsii-1592071554.html
США ввели санкции против основных производителей стали в Иране
США ввели санкции против основных производителей стали в Иране
США внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из них связано с производством стали, в том числе в него вошли ведущие иранские... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:21
2021-01-05T18:21
2021-01-05T18:52
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из них связано с производством стали, в том числе в него вошли ведущие иранские производители, говорится на сайте американского минфина.В списке 13 иранский предприятий, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая.В частности, это Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel и другие."Сегодняшний шаг предпринят в соответствии с президентским указом 13871, который накладывает санкции на ряд секторов иранской экономики, включая сектор производства стали Ирана, который продолжает генерировать значительный доход для иранского режима", - говорится в пресс-релизе минфина.В список включены 12 иранских ведущих производителей стали и другой металлопродукции и три их иностранных партнера. Китайская компания Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd. является основным поставщиком графитовых электродов, необходимых в процессе производства стали, отмечается в сообщении.Кроме того, санкции введены против одного гражданина Ирана из руководства иранской транспортной компании Hafez Darya Arya Shipping Company, которая тоже находится под санкциями.
https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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китай, иран, сша
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США
внесли в санкционные списки по Ирану
16 предприятий, большинство из них связано с производством стали, в том числе в него вошли ведущие иранские производители, говорится на сайте
американского минфина.
В списке 13 иранский предприятий, а также по одной организации из Германии
, Великобритании
и Китая
.
В частности, это Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel и другие.
"Сегодняшний шаг предпринят в соответствии с президентским указом 13871, который накладывает санкции на ряд секторов иранской экономики, включая сектор производства стали Ирана, который продолжает генерировать значительный доход для иранского режима", - говорится в пресс-релизе минфина.
В список включены 12 иранских ведущих производителей стали и другой металлопродукции и три их иностранных партнера. Китайская компания Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd. является основным поставщиком графитовых электродов, необходимых в процессе производства стали, отмечается в сообщении.
Кроме того, санкции введены против одного гражданина Ирана из руководства иранской транспортной компании Hafez Darya Arya Shipping Company, которая тоже находится под санкциями.