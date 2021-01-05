Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/sanktsii-1592071554.html
США ввели санкции против основных производителей стали в Иране
США ввели санкции против основных производителей стали в Иране
США внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из них связано с производством стали, в том числе в него вошли ведущие иранские... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:21
2021-01-05T18:52
китай
иран
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:126:2048:1278_1920x0_80_0_0_ef68440acf0c1ad2f8a4ac2076c4a537.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из них связано с производством стали, в том числе в него вошли ведущие иранские производители, говорится на сайте американского минфина.В списке 13 иранский предприятий, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая.В частности, это Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel и другие."Сегодняшний шаг предпринят в соответствии с президентским указом 13871, который накладывает санкции на ряд секторов иранской экономики, включая сектор производства стали Ирана, который продолжает генерировать значительный доход для иранского режима", - говорится в пресс-релизе минфина.В список включены 12 иранских ведущих производителей стали и другой металлопродукции и три их иностранных партнера. Китайская компания Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd. является основным поставщиком графитовых электродов, необходимых в процессе производства стали, отмечается в сообщении.Кроме того, санкции введены против одного гражданина Ирана из руководства иранской транспортной компании Hafez Darya Arya Shipping Company, которая тоже находится под санкциями.
https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html
китай
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a39c69840aeeb07fae8dea4e89796467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, иран, сша

США ввели санкции против основных производителей стали в Иране

18:21 05.01.2021 (обновлено: 18:52 05.01.2021)
 
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США внесли в санкционные списки по Ирану 16 предприятий, большинство из них связано с производством стали, в том числе в него вошли ведущие иранские производители, говорится на сайте американского минфина.
В списке 13 иранский предприятий, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая.
В частности, это Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel и другие.
"Сегодняшний шаг предпринят в соответствии с президентским указом 13871, который накладывает санкции на ряд секторов иранской экономики, включая сектор производства стали Ирана, который продолжает генерировать значительный доход для иранского режима", - говорится в пресс-релизе минфина.
В список включены 12 иранских ведущих производителей стали и другой металлопродукции и три их иностранных партнера. Китайская компания Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd. является основным поставщиком графитовых электродов, необходимых в процессе производства стали, отмечается в сообщении.
Кроме того, санкции введены против одного гражданина Ирана из руководства иранской транспортной компании Hafez Darya Arya Shipping Company, которая тоже находится под санкциями.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 10:59
Китай призвал США немедленно отменить санкции против Ирана
 
КитайИранСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния