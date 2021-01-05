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Песков заявил о готовности попасть под санкции "в любой момент"
Песков заявил о готовности попасть под санкции "в любой момент"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что готов попасть под санкции "в любой момент". РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:35
2021-01-05T12:35
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что готов попасть под санкции "в любой момент".В настоящий момент Песков не находится в санкционных списках.Он отметил, что вопросов "почему" ему не задают."Но иногда, конечно, мы шутим, что это такое отсутствие "знака качества", - добавил пресс-секретарь президента.
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дмитрий песков, политика

Песков заявил о готовности попасть под санкции "в любой момент"

12:35 05.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что готов попасть под санкции "в любой момент".
"В любой момент", - сказал он в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube, отвечая на вопрос, готов ли он попасть под санкции.
В настоящий момент Песков не находится в санкционных списках.
Он отметил, что вопросов "почему" ему не задают.
"Но иногда, конечно, мы шутим, что это такое отсутствие "знака качества", - добавил пресс-секретарь президента.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
12:17
Песков ответил на вопрос о "войне башен" в Кремле
 
Дмитрий ПесковПолитика
 
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