https://ria.ru/20210105/sanktsii-1592039665.html

Песков заявил о готовности попасть под санкции "в любой момент"

Песков заявил о готовности попасть под санкции "в любой момент"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что готов попасть под санкции "в любой момент". РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:35

2021-01-05T12:35

2021-01-05T12:35

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что готов попасть под санкции "в любой момент".В настоящий момент Песков не находится в санкционных списках.Он отметил, что вопросов "почему" ему не задают."Но иногда, конечно, мы шутим, что это такое отсутствие "знака качества", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592038054.html

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дмитрий песков, политика