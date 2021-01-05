https://ria.ru/20210105/sanktsii-1592039665.html
Песков заявил о готовности попасть под санкции "в любой момент"
Песков заявил о готовности попасть под санкции "в любой момент"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что готов попасть под санкции "в любой момент". РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:35
2021-01-05T12:35
2021-01-05T12:35
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что готов попасть под санкции "в любой момент".В настоящий момент Песков не находится в санкционных списках.Он отметил, что вопросов "почему" ему не задают."Но иногда, конечно, мы шутим, что это такое отсутствие "знака качества", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592038054.html
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дмитрий песков, политика