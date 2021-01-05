https://ria.ru/20210105/rossiya-1592038629.html

Песков считает, что на крупных странах лежит особая ответственность

Песков считает, что на крупных странах лежит особая ответственность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:24

2021-01-05T12:24

2021-01-05T13:38

майя санду

молдавия

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене.

https://ria.ru/20210105/pandemiya-1592041396.html

молдавия

россия

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майя санду, молдавия, россия, дмитрий песков, политика