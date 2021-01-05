https://ria.ru/20210105/rossiya-1592038629.html
Песков считает, что на крупных странах лежит особая ответственность
Песков считает, что на крупных странах лежит особая ответственность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:24
2021-01-05T12:24
2021-01-05T13:38
майя санду
молдавия
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене.
https://ria.ru/20210105/pandemiya-1592041396.html
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майя санду, молдавия, россия, дмитрий песков, политика