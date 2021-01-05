https://ria.ru/20210105/putin-1592073597.html

Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много

Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T18:40

2021-01-05T18:40

2021-01-05T18:40

радий хабиров

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592068418_104:182:3408:2041_1920x0_80_0_0_a154ef2fd7a7bd92b5c76911863c6feb.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много.Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании отчитался перед президентом об обеспечении школьников горячим питанием, ремонте пищеблоков, качестве продуктов. Он также коснулся вопроса выплат детям 5 тысяч рублей перед Новым годом. По словам Хабирова, в 2020 году в республике не сокращалось ни жилищное, ни социально-культурное строительство. Он также добавил, что в 2020 году на соцподдержку регион получил 36 миллиардов рублей."Действительно, на федеральном, на региональном уровне мы кое-что сделали, даже скажу смелее - немало сделали, но вы сами прекрасно понимаете, что задач, проблем в социальной сфере еще очень-очень много", - обратил внимание Путин.Он добавил, что затронуты были не все из них. В частности, отдельного разговора заслуживает социальный контракт, привел пример президент.

https://ria.ru/20210105/rabota-1592069748.html

https://ria.ru/20210105/putin-1592063539.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, владимир путин, общество