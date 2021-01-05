https://ria.ru/20210105/putin-1592073597.html
Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много
Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:40
2021-01-05T18:40
2021-01-05T18:40
радий хабиров
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем в социальной сфере еще очень много.Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании отчитался перед президентом об обеспечении школьников горячим питанием, ремонте пищеблоков, качестве продуктов. Он также коснулся вопроса выплат детям 5 тысяч рублей перед Новым годом. По словам Хабирова, в 2020 году в республике не сокращалось ни жилищное, ни социально-культурное строительство. Он также добавил, что в 2020 году на соцподдержку регион получил 36 миллиардов рублей."Действительно, на федеральном, на региональном уровне мы кое-что сделали, даже скажу смелее - немало сделали, но вы сами прекрасно понимаете, что задач, проблем в социальной сфере еще очень-очень много", - обратил внимание Путин.Он добавил, что затронуты были не все из них. В частности, отдельного разговора заслуживает социальный контракт, привел пример президент.
https://ria.ru/20210105/rabota-1592069748.html
https://ria.ru/20210105/putin-1592063539.html
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радий хабиров, владимир путин, общество