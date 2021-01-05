https://ria.ru/20210105/putin-1592061524.html

Путин поручил Голиковой проверять данные из регионов в социальной сфере

Путин поручил Голиковой проверять данные из регионов в социальной сфере

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверять информацию из регионов в социальной сфере, в том числе по горячему питанию для... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:02

2021-01-05T17:02

2021-01-05T17:14

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверять информацию из регионов в социальной сфере, в том числе по горячему питанию для детей."Вы сказали, что, по информации регионов, происходит то-то, то-то. Но эту информацию, конечно, надо проверять. Это не какой-то элемент недоверия к нашим коллегам в регионах, здесь нет ничего личного, это просто организация работы для достижения окончательного нужного нам результата", - сказал Путин во вторник на совещании по вопросам социальной защиты населения в режиме видеоконференции.А тем, кто пока не справился, добавил президент, "нужно помочь, поддержать их и добиться исполнения"."Владимир Владимирович, так и делаем, поэтому контрольные мероприятия, которые мы осуществляем в рамках мониторинга на уровне Минпросвета, особенно когда речь идет о горячем питании, и Роспотребнадзора на это и нацелены. В принципе все коллеги знают, какие у них недостатки, и над этим работают", - ответила Голикова.

https://ria.ru/20210105/pensii-1592061614.html

https://ria.ru/20210105/putin-1592060915.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, владимир путин, общество