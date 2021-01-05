https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592023976.html
Российские туристы рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего
Российские туристы рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, открытия каких стран они ожидают больше всего, сообщает Aviasales. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:26
2021-01-05T10:26
2021-01-05T10:26
куда можно лететь
самоизоляция
коронавирус в россии
куда поехать
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туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, открытия каких стран они ожидают больше всего, сообщает Aviasales.Специалисты компании провели исследование среди 5850 пользователей и выяснили, что почти четверть из них (24 процента) после смягчения ковидных ограничений мечтает улететь в Таиланд.Каждый пятый (20,3 процента) турист из опрошенных ждет, когда откроется Италия, а 13,6 процента — Испания.В Германию и Чехию хотели бы отправиться 11 и 8,6 процента соответственно. Грецию и Францию назвали 6,6 процента опрошенных путешественников.Также в десятку самых востребованных стран вошли Индия (3,6 процента), Вьетнам (три процента) и Индонезия (2,7 процента).
https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html
германия
вьетнам
чехия
индия
италия
таиланд
испания
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РИА Новости
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куда можно лететь, самоизоляция, коронавирус в россии, куда поехать, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, германия, вьетнам, чехия, индия, италия, таиланд, испания, индонезия
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, открытия каких стран они ожидают больше всего, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 5850 пользователей и выяснили, что почти четверть из них (24 процента) после смягчения ковидных ограничений мечтает улететь в Таиланд.
Каждый пятый (20,3 процента) турист из опрошенных ждет, когда откроется Италия, а 13,6 процента — Испания.
В Германию и Чехию хотели бы отправиться 11 и 8,6 процента соответственно. Грецию и Францию назвали 6,6 процента опрошенных путешественников.
Также в десятку самых востребованных стран вошли Индия (3,6 процента), Вьетнам (три процента) и Индонезия (2,7 процента).