https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592023976.html

Российские туристы рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего

Российские туристы рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, открытия каких стран они ожидают больше всего, сообщает Aviasales. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T10:26

2021-01-05T10:26

2021-01-05T10:26

куда можно лететь

самоизоляция

коронавирус в россии

куда поехать

куда поехать в выходные

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/59/1560135904_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e1b5247958e685adf1a224e151aa02c7.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, открытия каких стран они ожидают больше всего, сообщает Aviasales.Специалисты компании провели исследование среди 5850 пользователей и выяснили, что почти четверть из них (24 процента) после смягчения ковидных ограничений мечтает улететь в Таиланд.Каждый пятый (20,3 процента) турист из опрошенных ждет, когда откроется Италия, а 13,6 процента — Испания.В Германию и Чехию хотели бы отправиться 11 и 8,6 процента соответственно. Грецию и Францию назвали 6,6 процента опрошенных путешественников.Также в десятку самых востребованных стран вошли Индия (3,6 процента), Вьетнам (три процента) и Индонезия (2,7 процента).

https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html

германия

вьетнам

чехия

индия

италия

таиланд

испания

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, самоизоляция, коронавирус в россии, куда поехать, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, германия, вьетнам, чехия, индия, италия, таиланд, испания, индонезия