https://ria.ru/20210105/prokat-1588784709.html

Жилетка для плача и временный папа. Зачем японцы берут людей напрокат

Жилетка для плача и временный папа. Зачем японцы берут людей напрокат

Старение, одиночество, пропадающий на работе муж или разъяренный клиент — такие проблемы японцы решают с помощью службы проката людей. Заменить родственника,... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T08:00

2021-01-05T08:00

2021-01-05T08:00

в мире

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588802249_0:225:3082:1959_1920x0_80_0_0_8113b9b42ac2966105ac0c477c1d5f32.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Старение, одиночество, пропадающий на работе муж или разъяренный клиент — такие проблемы японцы решают с помощью службы проката людей. Заменить родственника, нанять утешителя или "козла отпущения" легко — были бы деньги. Актеры в этой развитой индустрии сродни психологам. Главное — не забыть, кто ты и для чего пришел к клиенту. Родня за деньгиСчастье не купишь — с таким высказыванием не согласится Исии Юити, владелец японской компании по аренде людей Family Romance. Там можно взять напрокат и любимого, и ребенка, и друга, и даже скорбящего на похоронах родственника.Фирме Юити недавно исполнилось десять лет, и за это время восемьсот актеров — от младенцев до стариков — осчастливили множество одиноких или несчастных японцев. Ежемесячно фирма обслуживает в среднем по 250 клиентов. Однажды знакомая Юити попала в затруднительную ситуацию. Мать-одиночка хотела устроить дочь в частную школу, но девочку не брали из-за того, что у нее нет отца. "На мой взгляд, это несправедливо, и я решил сыграть папу", — рассказывал Юити в интервью. Так родилась идея стартапа. Тот первый актерский опыт, по его словам, был неудачным — почему, бизнесмен не уточняет. Но позже он снова попробовал себя в роли отца, уже успешнее. "Я играю папу двенадцатилетней девочки. Ее обижали, обзывали, и меня наняла ее мать. Я — единственный настоящий отец, которого она знает, — говорит Исии Юити. — Если клиент не раскроет правду, я должен исполнять эту роль всегда. Она выйдет замуж, я буду отцом на свадьбе, потом стану дедом. Поэтому обычно я спрашиваю: вы готовы к такой жизни? Это главная сложность нашего бизнеса". С "дочерью" Юити видится регулярно уже восемь лет. Он понимает — должно быть, это очень странно для европейцев. Однако в Японии мнение окружающих чрезвычайно важно. "Мы скрываем себя настоящих и заботимся о том, чтобы создать образ, соответствующий общественным представлениям", — поясняет бизнесмен. Взрослые дети часто заказывают парней или девушек, чтобы показать родителям. Бывает, дело доходит до постановочных свадеб. Такие услуги дороги — около пяти миллионов иен (примерно 47 тысяч долларов). Семейная атмосфераИстория одного из клиентов Family Romance — Кадзусигэ Нисида — попала в мировые СМИ. "У меня были жена и дочь. Жена заболела и умерла, дочь уехала, теперь я один", — рассказывает он. Нисида вызывает "семью" раз в три-четыре месяца. Обходится это недешево — двести долларов за одного "родственника" в день. Вместе с "супругой" и "дочерью" он готовит ужин, болтает о пустяках за столом, смотрит телевизор. "Население Японии стареет, все больше людей остаются одни. Думаю, чем дальше, тем популярнее будет услуга, у нас для этого перспективный рынок", — считает Нисида. Японию называют самой старой страной в мире: почти треть 126-миллионного населения перешагнула возраст 65 лет.Основной конкурент Юити на рынке — компания Japan Efficiency, основанная в 1987-м. Изначально она устраивала тренинги для корпоративных сотрудников, однако в девяностые стала предлагать и услуги "родственников напрокат". Основные клиенты — пожилые люди. "Мои внуки выросли, а так тянет еще раз прикоснуться к детской коже", — делилась с журналистами одна из клиенток, которая не назвала свое имя. Женщине 75 лет, ее мужу — 79, и они арендовали семейную пару с детьми. Ощущения — точно как от встречи с родственниками. "С "невесткой" мы разговаривали про времена, когда еще не изобрели стиральные машины, а женщины сами шили и вязали, — говорит клиентка сервиса. — Они ушли, но грустно не было, хотелось еще раз повидаться". Родные дети у пожилой пары есть, они не возражают против "конкурентов". Услуга аренды людей популярна не только среди возрастных одиноких японцев. Иногда напрокат берут бабушек и дедушек — если собственные умерли или живут слишком далеко. Секреты профессииВладелица Japan Efficiency Сацуки Ойва рассказывает и об одиноких клиентках, которые заказывают горничных-мужчин. Правда, их работа по большей части заключается не в уборке, а в том, чтобы ходить с женщиной по магазинам, держать ее сумку. Мнение общества для японцев очень важно, поэтому необходимо создавать иллюзию счастливой личной жизни, в которой молодой человек заботливо помогает девушке с покупками и преданно сопровождает во время шопинга. Иногда вызывают актеров и замужние дамы. Вместо замученного и вечно задерживающегося супруга домой приходит другой, полный энергии. С ним можно обсудить семейные и личные дела, посмотреть телевизор, в общем, провести время с удовольствием. "Это расслабляет. И когда настоящий муж возвращается с работы, жена его встречает радостно, а не спрашивает, почему так припозднился", — говорит Ойва. У сотрудников Family Romance есть правило — они "ведут" не больше пяти семей за раз. Дело не только в секретности. "Клиент всегда требует идеального отца или супруга, а это очень сложная роль", — объясняет Юити. Нужно учитывать множество запросов — прическа, очки, борода, стиль одежды, черты характера. Каждая деталь продумана: приходит ли муж с работы уставший или, напротив, болтает без умолку. В формировании образа помогают фильмы, признается он.Иногда "персонажи" вымышленные, но некоторые клиенты ищут полного соответствия с умершим или исчезнувшим родственником. Нужно отзываться на его имя, вести себя как он. "Дети", особенно если не знают, что перед ними актер, говорят о сокровенном, по-настоящему раскрываются. В таких ситуациях нельзя привязываться к клиентам. Разные ролиСемейными моделями работа не ограничивается. Нанимают и "просителей прощения". Такие услуги требуются, например, нерадивым поставщикам. Актер идет на встречу в пострадавшую компанию приносить извинения. В Японии в таких случаях опускаются на колени и кланяются. "Руки должны дрожать, — описывает Исии Юити.— И вот мой клиент стоит рядом, а я вместо него ползаю по полу. Начальник с красным лицом кричит откуда-то сверху, оскорбляет. Иногда сам себе задаю вопрос: я что, правда этим занимаюсь?Некоторые берут "жилетку" напрокат, чтобы вдоволь пожаловаться на начальника, коллег или клиентов. В других случаях приходится играть роль любовника. Если жена изменяет мужу, он может потребовать очной ставки с ухажером. А те часто сбегают или отказываются от встречи — тогда жены нанимают актеров. Стандартная тактика — изображать криминального авторитета якудза. "Приезжаешь в образе гангстера и внезапно начинаешь кланяться и извиняться. Муж может поругаться, но дальше дело не идет, потому что ты вроде как из мафии", — говорит Юити.Секрет успеха его компании в том, что актеры берутся за любую работу. Услугами пользуются даже анорексики — им необходим человек, который с аппетитом поел бы у них на глазах. Единственное табу — интимные услуги или нарушения закона. Сацуки Ойва считает, что ее работники оказывают почти психологическую помощь, поэтому к набору персонала подходит серьезно и не принимает тех, кто хочет быстрых денег. Задача, по словам Ойвы, не в огрмоной прибыли, а в том, чтобы дарить людям счастье. Актеры в Japan Efficiency получают около двухсот долларов за трехчасовое "представление". Правда, сперва нужно пройти обучение — два раза в неделю на протяжении полугода. Стоят такие курсы около трех с половиной тысяч долларов. С претендентами занимаются преподаватели актерского мастерства: показывают, например, как имитировать радость после долгой разлуки.Самое главное в общении с клиентами — приветствие и прощание. Нужно сразу произвести приятное впечатление. Есть и нюансы: скажем, нельзя называть пожилых людей "бабушкой" и "дедушкой", только "мамой" или "папой", чтобы те не чувствовали себя слишком старыми.Затем экзамены и практика — работа хостес на мероприятиях. На все уходит около двух лет. Без этой подготовки актера на задание не отправят: играя роль родственника, он может узнать семейную тайну, а в образе "жилетки" — конфиденциальную информацию о компании. Бизнесмены полагают, что дарят людям счастье и надежду. Однако отделять актерскую игру от настоящих эмоций иногда тяжело. Исии Юити старается этого избегать. "Исполняя роль мужа, я не испытываю любви к женщине, но когда все заканчивается, мне грустно, — говорит он. — Дети иногда плачут, просят не уходить". Ему очень жаль, что надо притворяться, охватывает чувство вины. После работы он садится дома перед телевизором и думает, а настоящий ли он актер. Ответа нет. Главное, не оставаться долго в одиночестве — артистам это испытание тоже трудно переносить.

https://ria.ru/20200503/1570797058.html

https://ria.ru/20200531/1572175526.html

https://ria.ru/20200808/1575486912.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония