https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html

Названы продукты, сокращающие жизнь

Названы продукты, сокращающие жизнь

Эксперты немецкого издания GQ перечислили продукты, употребление которых сокращает продолжительность жизни. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:07

2021-01-05T17:07

2021-01-05T18:06

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты немецкого издания GQ перечислили продукты, употребление которых сокращает продолжительность жизни.Первыми в списке оказались сладкие напитки — например, газированные или с подсластителями. Отмечается, что в них почти нет кулинарных ингредиентов — только вещества промышленного применения.Вторая группа вредных продуктов — конфеты и сладости. В их числе шоколад, булочки, печенье и многое другое. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит их к числу ультрапереработанных продуктов, которые следует исключить из рациона.Еще один вредный продукт — мороженое. Однако прежде чем ставить на нем крест, посмотрите состав. Если мороженое изготовлено на основе сухого молока, а не свежего, то перед вами ультрапереработанный продукт.Следующие в списке — бургеры и фастфуд. Отмечается, что если они приготовлены из органических ингредиентов, то не представляют опасности для здоровья. Однако применяемые в фастфуде компоненты делают бургеры продуктом высокой степени переработки. Автор публикации призывает отказаться от пищи быстрого приготовления.Пятая группа нежелательных продуктов — переработанное мясо. Речь идет, в частности, о колбасах, ветчине и беконе. Эксперты советуют покупать мясо там, где есть возможность убедиться в его качестве.Последними в списке названы замороженные продукты и особенно "телевизионные ужины" — блюда, которые перед подачей нужно только разогреть в микроволновке. Прежде всего это готовая пицца.Кроме того, в списке вредных продуктов значатся консервированные фрукты и овощи — особенно те, что хранятся в сиропе.

https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html

https://ria.ru/20201220/pereedanie-1590111454.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество