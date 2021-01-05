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Названы продукты, сокращающие жизнь
Названы продукты, сокращающие жизнь
Эксперты немецкого издания GQ перечислили продукты, употребление которых сокращает продолжительность жизни. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:07
2021-01-05T18:06
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты немецкого издания GQ перечислили продукты, употребление которых сокращает продолжительность жизни.Первыми в списке оказались сладкие напитки — например, газированные или с подсластителями. Отмечается, что в них почти нет кулинарных ингредиентов — только вещества промышленного применения.Вторая группа вредных продуктов — конфеты и сладости. В их числе шоколад, булочки, печенье и многое другое. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит их к числу ультрапереработанных продуктов, которые следует исключить из рациона.Еще один вредный продукт — мороженое. Однако прежде чем ставить на нем крест, посмотрите состав. Если мороженое изготовлено на основе сухого молока, а не свежего, то перед вами ультрапереработанный продукт.Следующие в списке — бургеры и фастфуд. Отмечается, что если они приготовлены из органических ингредиентов, то не представляют опасности для здоровья. Однако применяемые в фастфуде компоненты делают бургеры продуктом высокой степени переработки. Автор публикации призывает отказаться от пищи быстрого приготовления.Пятая группа нежелательных продуктов — переработанное мясо. Речь идет, в частности, о колбасах, ветчине и беконе. Эксперты советуют покупать мясо там, где есть возможность убедиться в его качестве.Последними в списке названы замороженные продукты и особенно "телевизионные ужины" — блюда, которые перед подачей нужно только разогреть в микроволновке. Прежде всего это готовая пицца.Кроме того, в списке вредных продуктов значатся консервированные фрукты и овощи — особенно те, что хранятся в сиропе.
https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html
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здоровье - общество, общество

Названы продукты, сокращающие жизнь

17:07 05.01.2021 (обновлено: 18:06 05.01.2021)
 
© Pixabay/ Free-PhotosБургеры
Бургеры - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Pixabay/ Free-Photos
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты немецкого издания GQ перечислили продукты, употребление которых сокращает продолжительность жизни.
Первыми в списке оказались сладкие напитки — например, газированные или с подсластителями. Отмечается, что в них почти нет кулинарных ингредиентов — только вещества промышленного применения.
Вторая группа вредных продуктов — конфеты и сладости. В их числе шоколад, булочки, печенье и многое другое. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит их к числу ультрапереработанных продуктов, которые следует исключить из рациона.
Еще один вредный продукт — мороженое. Однако прежде чем ставить на нем крест, посмотрите состав. Если мороженое изготовлено на основе сухого молока, а не свежего, то перед вами ультрапереработанный продукт.
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Следующие в списке — бургеры и фастфуд. Отмечается, что если они приготовлены из органических ингредиентов, то не представляют опасности для здоровья. Однако применяемые в фастфуде компоненты делают бургеры продуктом высокой степени переработки. Автор публикации призывает отказаться от пищи быстрого приготовления.
Пятая группа нежелательных продуктов — переработанное мясо. Речь идет, в частности, о колбасах, ветчине и беконе. Эксперты советуют покупать мясо там, где есть возможность убедиться в его качестве.
Последними в списке названы замороженные продукты и особенно "телевизионные ужины" — блюда, которые перед подачей нужно только разогреть в микроволновке. Прежде всего это готовая пицца.
Кроме того, в списке вредных продуктов значатся консервированные фрукты и овощи — особенно те, что хранятся в сиропе.
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