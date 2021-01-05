https://ria.ru/20210105/produkt-1592022917.html

Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови

Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови

Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови, сообщает Express со ссылкой на специалистов. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:31

2021-01-05T09:31

2021-01-05T13:45

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148130/92/1481309248_0:308:6016:3692_1920x0_80_0_0_a02ed84fed0deb7b22147b71c6e14f26.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови, сообщает Express со ссылкой на специалистов.Отмечается, что это свойство продукта связано с содержанием большого количества белка и клетчатки. Так, клетчатка замедляет усвояемость организмом углеводов, в результате они гораздо медленнее расщепляются в том числе на глюкозу и она не успевает быстро накапливаться.В частности, употребление одного блюда на основе нута в день значительно снижает уровень сахара в крови в течение шести недель, если заменить им блюдо на основе пшеницы.Также специалисты отмечают, что продукт помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса. Согласно имеющимся данным, при употреблении нута люди гораздо дольше чувствуют себя сытыми, а тяга к нездоровой пище снижается.

https://ria.ru/20201227/sposob-1591102216.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество