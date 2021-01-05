https://ria.ru/20210105/produkt-1592022917.html
Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови
Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови
Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови, сообщает Express со ссылкой на специалистов. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:31
2021-01-05T09:31
2021-01-05T13:45
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови, сообщает Express со ссылкой на специалистов.Отмечается, что это свойство продукта связано с содержанием большого количества белка и клетчатки. Так, клетчатка замедляет усвояемость организмом углеводов, в результате они гораздо медленнее расщепляются в том числе на глюкозу и она не успевает быстро накапливаться.В частности, употребление одного блюда на основе нута в день значительно снижает уровень сахара в крови в течение шести недель, если заменить им блюдо на основе пшеницы.Также специалисты отмечают, что продукт помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса. Согласно имеющимся данным, при употреблении нута люди гораздо дольше чувствуют себя сытыми, а тяга к нездоровой пище снижается.
https://ria.ru/20201227/sposob-1591102216.html
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здоровье - общество
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови, сообщает Express
со ссылкой на специалистов.
Отмечается, что это свойство продукта связано с содержанием большого количества белка и клетчатки. Так, клетчатка замедляет усвояемость организмом углеводов, в результате они гораздо медленнее расщепляются в том числе на глюкозу и она не успевает быстро накапливаться.
В частности, употребление одного блюда на основе нута в день значительно снижает уровень сахара в крови в течение шести недель, если заменить им блюдо на основе пшеницы.
Также специалисты отмечают, что продукт помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса. Согласно имеющимся данным, при употреблении нута люди гораздо дольше чувствуют себя сытыми, а тяга к нездоровой пище снижается.