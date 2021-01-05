https://ria.ru/20210105/privychki-1592067793.html

Названы восемь привычек, мешающих похудеть

Названы восемь привычек, мешающих похудеть

Немецкий диетолог Андре Шмидт поделилась с читателями портала Fitforfun привычками, от которых следует отказаться, чтобы избавиться от лишнего веса. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:57

2021-01-05T17:57

2021-01-05T17:57

здоровый образ жизни (зож)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Немецкий диетолог Андре Шмидт поделилась с читателями портала Fitforfun привычками, от которых следует отказаться, чтобы избавиться от лишнего веса. Первой вредной привычкой врач назвала длительное недосыпание. Она посоветовала спать минимум по семь-восемь часов в сутки.По ее словам, этот гормон замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь. Второй пункт в списке — утренний стресс. Под ним она имеет в виду повтор будильника — это создает стресс для организма, в результате чего вырабатывается кортизол, нарушающий выработку белков. Под воздействием гормона организм начинает "сжигать" мышцы, чтобы получить необходимую энергию. Третья вредная привычка — кофе сразу после пробуждения. Врач объяснила, что после пробуждения организм обезвожен, и употребление напитков с кофеином не только не улучшит ситуацию, но и приведет к выбросу кортизола. Вместо кофе с утра специалист призвала выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения. Это позволит ускорить обмен веществ. Шмидт призвала ни в коем случае не пропускать обед и другие приемы пищи. Организм реагирует на это замедлением процесса жиросжигания. Помимо прочего, снижаются работоспособность и концентрация. Пятый пункт в списке — слишком мало движения. Диетолог призвала ежедневно делать десять тысяч шагов — по возможности ходить по лестницам, отказываться от поездок на машине, когда это возможно, гулять во время обеденного перерыва. Распространенная ошибка при похудении — упор на кардиотренировки. Врач призвала наращивать также мышечную массу. Седьмая ошибка — "награждать" себя сладостями. В этом нет ничего плохого, если потреблять только лакомства, которые не содержат сахара. Восьмой пункт в списке — недостаток полезных жиров. Диетолог объяснила, что для похудения необходимо получать 30% суточной потребности калорий из полезных жиров. Именно они контролируют баланс гормонов и способствуют выработке тестостерона, который, в свою очередь, отвечает за наращивание мышечной массы. "И чем больше мышц, тем больше калорий сжигается в состоянии покоя", — напомнила врач. Она призвала включить в рацион авокадо, орехи, оливковое и льняное масла, рыбу — все эти продукты содержат омегу-3. Кроме того, следует избегать насыщенных жиров и трансжиров — они есть в колбасе, сыре, выпечке и сладостях.

https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html

https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html

https://ria.ru/20201220/pereedanie-1590111454.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, общество