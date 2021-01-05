https://ria.ru/20210105/privychki-1592067793.html
Названы восемь привычек, мешающих похудеть
Названы восемь привычек, мешающих похудеть
Немецкий диетолог Андре Шмидт поделилась с читателями портала Fitforfun привычками, от которых следует отказаться, чтобы избавиться от лишнего веса. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:57
2021-01-05T17:57
2021-01-05T17:57
здоровый образ жизни (зож)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Немецкий диетолог Андре Шмидт поделилась с читателями портала Fitforfun привычками, от которых следует отказаться, чтобы избавиться от лишнего веса. Первой вредной привычкой врач назвала длительное недосыпание. Она посоветовала спать минимум по семь-восемь часов в сутки.По ее словам, этот гормон замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь. Второй пункт в списке — утренний стресс. Под ним она имеет в виду повтор будильника — это создает стресс для организма, в результате чего вырабатывается кортизол, нарушающий выработку белков. Под воздействием гормона организм начинает "сжигать" мышцы, чтобы получить необходимую энергию. Третья вредная привычка — кофе сразу после пробуждения. Врач объяснила, что после пробуждения организм обезвожен, и употребление напитков с кофеином не только не улучшит ситуацию, но и приведет к выбросу кортизола. Вместо кофе с утра специалист призвала выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения. Это позволит ускорить обмен веществ. Шмидт призвала ни в коем случае не пропускать обед и другие приемы пищи. Организм реагирует на это замедлением процесса жиросжигания. Помимо прочего, снижаются работоспособность и концентрация. Пятый пункт в списке — слишком мало движения. Диетолог призвала ежедневно делать десять тысяч шагов — по возможности ходить по лестницам, отказываться от поездок на машине, когда это возможно, гулять во время обеденного перерыва. Распространенная ошибка при похудении — упор на кардиотренировки. Врач призвала наращивать также мышечную массу. Седьмая ошибка — "награждать" себя сладостями. В этом нет ничего плохого, если потреблять только лакомства, которые не содержат сахара. Восьмой пункт в списке — недостаток полезных жиров. Диетолог объяснила, что для похудения необходимо получать 30% суточной потребности калорий из полезных жиров. Именно они контролируют баланс гормонов и способствуют выработке тестостерона, который, в свою очередь, отвечает за наращивание мышечной массы. "И чем больше мышц, тем больше калорий сжигается в состоянии покоя", — напомнила врач. Она призвала включить в рацион авокадо, орехи, оливковое и льняное масла, рыбу — все эти продукты содержат омегу-3. Кроме того, следует избегать насыщенных жиров и трансжиров — они есть в колбасе, сыре, выпечке и сладостях.
https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html
https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html
https://ria.ru/20201220/pereedanie-1590111454.html
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здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Немецкий диетолог Андре Шмидт поделилась с читателями портала Fitforfun
привычками, от которых следует отказаться, чтобы избавиться от лишнего веса.
Первой вредной привычкой врач назвала длительное недосыпание. Она посоветовала спать минимум по семь-восемь часов в сутки.
"Если вы спите слишком мало (менее семи часов), вы производите больше грелина — гормона, отвечающего за контроль голода и сытости", — объяснила Шмидт.
По ее словам, этот гормон замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь.
Второй пункт в списке — утренний стресс. Под ним она имеет в виду повтор будильника — это создает стресс для организма, в результате чего вырабатывается кортизол, нарушающий выработку белков. Под воздействием гормона организм начинает "сжигать" мышцы, чтобы получить необходимую энергию.
Третья вредная привычка — кофе сразу после пробуждения. Врач объяснила, что после пробуждения организм обезвожен, и употребление напитков с кофеином не только не улучшит ситуацию, но и приведет к выбросу кортизола.
Вместо кофе с утра специалист призвала выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения. Это позволит ускорить обмен веществ.
Шмидт призвала ни в коем случае не пропускать обед и другие приемы пищи. Организм реагирует на это замедлением процесса жиросжигания. Помимо прочего, снижаются работоспособность и концентрация.
Пятый пункт в списке — слишком мало движения. Диетолог призвала ежедневно делать десять тысяч шагов — по возможности ходить по лестницам, отказываться от поездок на машине, когда это возможно, гулять во время обеденного перерыва.
Распространенная ошибка при похудении — упор на кардиотренировки. Врач призвала наращивать также мышечную массу.
"Чем больше у вас мышц, тем больше жира вы сжигаете. Когда организм использует больше энергии, чем получает с пищей, он в конечном итоге вынужден расходовать свои жировые запасы", — объяснила Шмидт.
Седьмая ошибка — "награждать" себя сладостями. В этом нет ничего плохого, если потреблять только лакомства, которые не содержат сахара.
Восьмой пункт в списке — недостаток полезных жиров. Диетолог объяснила, что для похудения необходимо получать 30% суточной потребности калорий из полезных жиров. Именно они контролируют баланс гормонов и способствуют выработке тестостерона, который, в свою очередь, отвечает за наращивание мышечной массы.
"И чем больше мышц, тем больше калорий сжигается в состоянии покоя", — напомнила врач.
Она призвала включить в рацион авокадо, орехи, оливковое и льняное масла, рыбу — все эти продукты содержат омегу-3. Кроме того, следует избегать насыщенных жиров и трансжиров — они есть в колбасе, сыре, выпечке и сладостях.