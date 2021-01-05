https://ria.ru/20210105/pozhar-1592015030.html

Во Владимирской области загорелись торговые павильоны

Во Владимирской области загорелись торговые павильоны

Одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами во Владимирской области горит на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T05:08

2021-01-05T05:08

2021-01-05T05:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами во Владимирской области горит на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Сообщение о пожаре в поселке Мстёра Вязниковского района поступило в 2.33 мск."По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном кирпичном здании с торговыми павильонами на площади 800 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.Предварительно, пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 45 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20210104/pozhar-1592003329.html

владимирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия