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Голикова: нуждающихся в пособии детей оказалось больше, чем ожидалось
Голикова: нуждающихся в пособии детей оказалось больше, чем ожидалось
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число детей от трех до семи лет, которые нуждаются в пособии, оказалось существенно больше, чем ожидалось. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:12
2021-01-05T18:12
2021-01-05T18:12
татьяна голикова
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число детей от трех до семи лет, которые нуждаются в пособии, оказалось существенно больше, чем ожидалось."Количество детей, которые реально оказались нуждающимися в получении такой выплаты, оказалось существенно больше, чем мы предполагали ранее. То есть сейчас по 2020 году мы заплатили 4,7 миллионам человек", - сказала Голикова, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, выяснилось, что информационные системы, из которых были взяты данные по субъектам РФ по выплатам, страдали одним большим недостатком – количество детей и семей соответственно, которые нуждались в получении таких пособий, было занижено, потому что пособия, которые выплачивались в регионах, были ничтожными."Помните, мы обсуждали тему еще со сторублевыми пособиями, которые действовали аж с начала 2000-х годов и не менялись в регионах страны. Безусловно, когда средний уровень пособия оказался 5900 (рублей), то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оказалось существенно больше", - подчеркнула она.Также Голикова отметила, что это хорошо, потому что такая ситуация позволяет людям повысить свой доход и выйти из бедности, но для того, чтобы оценить реальное положение дел, был использован опыт тех регионов, которые уже давно работают в этом направлении – Москвы, Татарстана и ряда других субъектов."И, как вы выразились, делаем так называемую тонкую настройку, обсудив это с коллегами, пришли к выводу, что нужно добавить два этапа – 75% и 100%", - пояснила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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татьяна голикова, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что число детей от трех до семи лет, которые нуждаются в пособии, оказалось существенно больше, чем ожидалось.
"Количество детей, которые реально оказались нуждающимися в получении такой выплаты, оказалось существенно больше, чем мы предполагали ранее. То есть сейчас по 2020 году мы заплатили 4,7 миллионам человек", - сказала Голикова, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным
.
По ее словам, выяснилось, что информационные системы, из которых были взяты данные по субъектам РФ по выплатам, страдали одним большим недостатком – количество детей и семей соответственно, которые нуждались в получении таких пособий, было занижено, потому что пособия, которые выплачивались в регионах, были ничтожными.
"Помните, мы обсуждали тему еще со сторублевыми пособиями, которые действовали аж с начала 2000-х годов и не менялись в регионах страны. Безусловно, когда средний уровень пособия оказался 5900 (рублей), то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оказалось существенно больше", - подчеркнула она.
Также Голикова отметила, что это хорошо, потому что такая ситуация позволяет людям повысить свой доход и выйти из бедности, но для того, чтобы оценить реальное положение дел, был использован опыт тех регионов, которые уже давно работают в этом направлении – Москвы
, Татарстана и ряда других субъектов.
"И, как вы выразились, делаем так называемую тонкую настройку, обсудив это с коллегами, пришли к выводу, что нужно добавить два этапа – 75% и 100%", - пояснила она.