https://ria.ru/20210105/peskov-1592047613.html

Песков рассказал, что ошибки в работе неизбежны

Песков рассказал, что ошибки в работе неизбежны

Когда ежедневной работы много, ошибки неизбежны, рассказал о своей работе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:08

2021-01-05T14:08

2021-01-05T14:08

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Когда ежедневной работы много, ошибки неизбежны, рассказал о своей работе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да я, наверное, не вспомню с ходу, но какие-то рабочие, когда идет ежедневная работа, ее много, то, естественно, ошибки неизбежны", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube в ответ на вопрос о самой страшной ошибке в его карьере.При этом он сказал, что в его карьере бывали случаи, когда он подходил к Путину и признавал, что допустил ошибку.Песков также рассказал, что президент всегда поздравляет его с днем рождения."Каждый раз этого ждешь. Всегда лично он звонит", - поделился он. Также, как правило, глава государства лично вручает подарки.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592043865.html

https://ria.ru/20210105/peskov-1592041261.html

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2021

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дмитрий песков, владимир путин, общество