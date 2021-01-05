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Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы
Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в старшей дочери вызывает восхищение и как ругает ее за ляпы. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:29
2021-01-05T13:29
россия
мгимо
дмитрий песков
африка
азия
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в старшей дочери вызывает восхищение и как ругает ее за ляпы."Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю иногда весьма жёстко, не лезь, пожалуйста. Но она все равно вызывает моё восхищение, потому что она молодая, она ищет себя", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.По его словам, дочь Лиза сначала поступила в институт стран Азии и Африки и случайно ей по распределению достался турецкий язык.Потом она поступила в магистратуру МГИМО, параллельно пытается заниматься бизнесом. "Все эти активности привлекают внимание", – добавил Песков.
https://ria.ru/20210105/navka-1592043407.html
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россия, мгимо, дмитрий песков, африка, азия, общество

Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы

13:29 05.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в старшей дочери вызывает восхищение и как ругает ее за ляпы.
"Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю иногда весьма жёстко, не лезь, пожалуйста. Но она все равно вызывает моё восхищение, потому что она молодая, она ищет себя", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
13:16
Песков рассказал, как его работа мешает супруге в бизнесе
По его словам, дочь Лиза сначала поступила в институт стран Азии и Африки и случайно ей по распределению достался турецкий язык.
"Практически пошла по моим пятам. Потом она раздумала, отучилась год и раздумала. Для меня это была полная трагедия, потому что я не представлял, что такое возможно. Потом она пошла в школу менеджмента. Это звучит так - business school, по нашему это ПТУ", - сообщил Песков, отметив, что дочь и продавцом была в люксовых магазинах.
Потом она поступила в магистратуру МГИМО, параллельно пытается заниматься бизнесом. "Все эти активности привлекают внимание", – добавил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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РоссияМГИМОДмитрий ПесковАфрикаАзияОбщество
 
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