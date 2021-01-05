https://ria.ru/20210105/peskov-1592043865.html
Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы
Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в старшей дочери вызывает восхищение и как ругает ее за ляпы. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:29
2021-01-05T13:29
2021-01-05T13:29
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мгимо
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в старшей дочери вызывает восхищение и как ругает ее за ляпы."Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю иногда весьма жёстко, не лезь, пожалуйста. Но она все равно вызывает моё восхищение, потому что она молодая, она ищет себя", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.По его словам, дочь Лиза сначала поступила в институт стран Азии и Африки и случайно ей по распределению достался турецкий язык.Потом она поступила в магистратуру МГИМО, параллельно пытается заниматься бизнесом. "Все эти активности привлекают внимание", – добавил Песков.
https://ria.ru/20210105/navka-1592043407.html
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