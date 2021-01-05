https://ria.ru/20210105/peskov-1592043865.html

Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы

Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в старшей дочери вызывает восхищение и как ругает ее за ляпы. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:29

2021-01-05T13:29

2021-01-05T13:29

россия

мгимо

дмитрий песков

африка

азия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580479878_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_5ab3f9b3b5525222f0e2116329789b19.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в старшей дочери вызывает восхищение и как ругает ее за ляпы."Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю иногда весьма жёстко, не лезь, пожалуйста. Но она все равно вызывает моё восхищение, потому что она молодая, она ищет себя", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.По его словам, дочь Лиза сначала поступила в институт стран Азии и Африки и случайно ей по распределению достался турецкий язык.Потом она поступила в магистратуру МГИМО, параллельно пытается заниматься бизнесом. "Все эти активности привлекают внимание", – добавил Песков.

https://ria.ru/20210105/navka-1592043407.html

https://ria.ru/20210105/peskov-1592041261.html

россия

африка

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мгимо, дмитрий песков, африка, азия, общество