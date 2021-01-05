Песков считает, что на Запад нельзя обижаться
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия должна прежде всего руководствоваться своими интересами, нельзя зацикливаться на Западе, но и нельзя обижаться на Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как и любое государство мира, мы должны прежде всего, ну взрослое государство мира, мы должны прежде всего руководствоваться собственными интересами. Нельзя зацикливаться на Западе. Но и нельзя абстрагироваться на Запад, нельзя обижаться за что-то на Запад. Здесь вообще на обиженных воду возят", - сказал он в эфире Соловьев live на канале YouTube.
"Надо быть всегда открытыми. И это демонстрирует Путин. Он всем говорит, что ребят, мы заинтересованы в диалоге, мы заинтересованы в сотрудничестве, в диалоге, в том, чтобы вместе реализовывать крупные проекты", - добавил Песков.
Он отметил, что испокон веков в России были западники и славянофилы, всегда были те, кто говорил, что мы должны быть только неотъемлемой частью западного сообщества, и были те, кто настаивает на исключительном пути русских.
"И всегда шел этот спор. Я считаю, что в данном случае правда посередине", - сказал Песков.