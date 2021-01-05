https://ria.ru/20210105/peskov-1592042943.html

Песков считает, что на Запад нельзя обижаться

Песков считает, что на Запад нельзя обижаться

Россия должна прежде всего руководствоваться своими интересами, нельзя зацикливаться на Западе, но и нельзя обижаться на Запад, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:12

2021-01-05T13:12

2021-01-05T13:12

дмитрий песков

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия должна прежде всего руководствоваться своими интересами, нельзя зацикливаться на Западе, но и нельзя обижаться на Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как и любое государство мира, мы должны прежде всего, ну взрослое государство мира, мы должны прежде всего руководствоваться собственными интересами. Нельзя зацикливаться на Западе. Но и нельзя абстрагироваться на Запад, нельзя обижаться за что-то на Запад. Здесь вообще на обиженных воду возят", - сказал он в эфире Соловьев live на канале YouTube."Надо быть всегда открытыми. И это демонстрирует Путин. Он всем говорит, что ребят, мы заинтересованы в диалоге, мы заинтересованы в сотрудничестве, в диалоге, в том, чтобы вместе реализовывать крупные проекты", - добавил Песков.Он отметил, что испокон веков в России были западники и славянофилы, всегда были те, кто говорил, что мы должны быть только неотъемлемой частью западного сообщества, и были те, кто настаивает на исключительном пути русских."И всегда шел этот спор. Я считаю, что в данном случае правда посередине", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592037960.html

https://ria.ru/20210105/peskov-1592037228.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, в мире