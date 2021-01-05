https://ria.ru/20210105/peskov-1592041261.html

Песков назвал себя счастливым человеком

Песков назвал себя счастливым человеком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает себя счастливым человеком: есть уникальная интересная работа. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:54

2021-01-05T12:54

2021-01-05T12:54

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает себя счастливым человеком: есть уникальная интересная работа.По его словам, дом является крепостью. "Дом у меня такой мини-парламент, поскольку у нас много детей, у нас там свои парламентские фракции, столкновения интересов. Выполняешь роль медиатора, на тебя оказывают давление, кто-то тебе угрожает, кто-то пытается тебя подкупить, то есть у меня там вся палитра жизни", - добавил Песков.Вместе с тем он отметил, что несмотря на это, это дом, который полон любви, и это счастье."А работа она очень интересная, уникальная", - заявил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика