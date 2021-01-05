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Песков ответил на вопрос о "войне башен" в Кремле
Песков ответил на вопрос о "войне башен" в Кремле
"Войны башен" в администрации президента нет, существуют споры и разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:17
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россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Войны башен" в администрации президента нет, существуют споры и разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Концепция "войны башен" Кремля обрела популярность в анонимных каналах в Telegram, чьи авторы пишут о политике.По его словам, администрация — это живой организм, который "работает во имя одной единственной цели — обеспечить работу президента". При этом "иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу", но разногласия — это часть рабочего процесса, добавил пресс-секретарь."Есть некий совещательный формат, или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту. Но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", — отметил Песков.
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россия, дмитрий песков, политика

Песков ответил на вопрос о "войне башен" в Кремле

12:17 05.01.2021 (обновлено: 14:23 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Войны башен" в администрации президента нет, существуют споры и разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Концепция "войны башен" Кремля обрела популярность в анонимных каналах в Telegram, чьи авторы пишут о политике.
"Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является "войной башен". Это все уже преувеличение", — сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.
По его словам, администрация — это живой организм, который "работает во имя одной единственной цели — обеспечить работу президента". При этом "иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу", но разногласия — это часть рабочего процесса, добавил пресс-секретарь.
"Есть некий совещательный формат, или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту. Но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", — отметил Песков.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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