https://ria.ru/20210105/peskov-1592038054.html

Песков ответил на вопрос о "войне башен" в Кремле

Песков ответил на вопрос о "войне башен" в Кремле

"Войны башен" в администрации президента нет, существуют споры и разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:17

2021-01-05T12:17

2021-01-05T14:23

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Войны башен" в администрации президента нет, существуют споры и разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Концепция "войны башен" Кремля обрела популярность в анонимных каналах в Telegram, чьи авторы пишут о политике.По его словам, администрация — это живой организм, который "работает во имя одной единственной цели — обеспечить работу президента". При этом "иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу", но разногласия — это часть рабочего процесса, добавил пресс-секретарь."Есть некий совещательный формат, или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту. Но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", — отметил Песков.

https://ria.ru/20210105/ukraina-1592046808.html

россия

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россия, дмитрий песков, политика