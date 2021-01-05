https://ria.ru/20210105/pensii-1592061614.html
Путин рассчитывает, что сбоев при очередной индексации пенсий не будет
Путин рассчитывает, что сбоев при очередной индексации пенсий не будет
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в этом году, и попросил доложить, как отлажен... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:02
2021-01-05T17:02
2021-01-05T17:37
татьяна голикова
антон котяков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в этом году, и попросил доложить, как отлажен этот механизм."С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции... Знаю, что ресурсы для этого предусмотрены. Как отлажен сам процесс такой индексации? Надеюсь, что здесь никаких сбоев тоже не будет", - заявил Путин во вторник на совещании по социальным вопросам, которое прошло по видеосвязи.Он попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова доложить о реализации этого механизма.Президент также отметил, что хочет услышать от главы Минтруда о том, как идут выплаты семьям в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. "Насколько оперативно была организована такая поддержка, сколько семей ее уже получили. И просил бы дать самые актуальные данные по этой теме", - спросил он Котякова.Путин обратил внимание, что с 1 января этого года по-новому должна заработать мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от 3 до 7 лет. Президент упомянул, что эту тему они много раз обсуждали с вице-премьером Татьяной Голиковой."Если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход. Прошу сейчас рассказать, как будет выстроен этот механизм пересчета выплат с учетом ситуации в конкретной семье, и готовы ли все необходимые нормативные документы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210102/pensiya-1591797524.html
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татьяна голикова, антон котяков, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в этом году, и попросил доложить, как отлажен этот механизм.
"С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции... Знаю, что ресурсы для этого предусмотрены. Как отлажен сам процесс такой индексации? Надеюсь, что здесь никаких сбоев тоже не будет", - заявил Путин во вторник на совещании по социальным вопросам, которое прошло по видеосвязи.
Он попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова
доложить о реализации этого механизма.
Президент также отметил, что хочет услышать от главы Минтруда о том, как идут выплаты семьям в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. "Насколько оперативно была организована такая поддержка, сколько семей ее уже получили. И просил бы дать самые актуальные данные по этой теме", - спросил он Котякова.
Путин обратил внимание, что с 1 января этого года по-новому должна заработать мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от 3 до 7 лет. Президент упомянул, что эту тему они много раз обсуждали с вице-премьером Татьяной Голиковой
.
"Если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход. Прошу сейчас рассказать, как будет выстроен этот механизм пересчета выплат с учетом ситуации в конкретной семье, и готовы ли все необходимые нормативные документы", - сказал Путин.