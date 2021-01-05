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Путин рассчитывает, что сбоев при очередной индексации пенсий не будет
Путин рассчитывает, что сбоев при очередной индексации пенсий не будет
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в этом году, и попросил доложить, как отлажен... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:02
2021-01-05T17:37
татьяна голикова
антон котяков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в этом году, и попросил доложить, как отлажен этот механизм."С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции... Знаю, что ресурсы для этого предусмотрены. Как отлажен сам процесс такой индексации? Надеюсь, что здесь никаких сбоев тоже не будет", - заявил Путин во вторник на совещании по социальным вопросам, которое прошло по видеосвязи.Он попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова доложить о реализации этого механизма.Президент также отметил, что хочет услышать от главы Минтруда о том, как идут выплаты семьям в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. "Насколько оперативно была организована такая поддержка, сколько семей ее уже получили. И просил бы дать самые актуальные данные по этой теме", - спросил он Котякова.Путин обратил внимание, что с 1 января этого года по-новому должна заработать мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от 3 до 7 лет. Президент упомянул, что эту тему они много раз обсуждали с вице-премьером Татьяной Голиковой."Если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход. Прошу сейчас рассказать, как будет выстроен этот механизм пересчета выплат с учетом ситуации в конкретной семье, и готовы ли все необходимые нормативные документы", - сказал Путин.
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татьяна голикова, антон котяков, владимир путин, общество

Путин рассчитывает, что сбоев при очередной индексации пенсий не будет

17:02 05.01.2021 (обновлено: 17:37 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в этом году, и попросил доложить, как отлажен этот механизм.
"С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции... Знаю, что ресурсы для этого предусмотрены. Как отлажен сам процесс такой индексации? Надеюсь, что здесь никаких сбоев тоже не будет", - заявил Путин во вторник на совещании по социальным вопросам, которое прошло по видеосвязи.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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Он попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова доложить о реализации этого механизма.
Президент также отметил, что хочет услышать от главы Минтруда о том, как идут выплаты семьям в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. "Насколько оперативно была организована такая поддержка, сколько семей ее уже получили. И просил бы дать самые актуальные данные по этой теме", - спросил он Котякова.
Путин обратил внимание, что с 1 января этого года по-новому должна заработать мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от 3 до 7 лет. Президент упомянул, что эту тему они много раз обсуждали с вице-премьером Татьяной Голиковой.
"Если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход. Прошу сейчас рассказать, как будет выстроен этот механизм пересчета выплат с учетом ситуации в конкретной семье, и готовы ли все необходимые нормативные документы", - сказал Путин.
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