https://ria.ru/20210105/pandemiya-1592041396.html

Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, заявил Песков

Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, заявил Песков

Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:54

2021-01-05T12:54

2021-01-05T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

youtube

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Почему так воспринял эту пандемию мир. Потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью рассказывали об этом СМИ", - сказал он в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube."Мне кажется, что она (пандемия) так или иначе когда-нибудь пройдет. Другой вопрос - будут ли возникать новые пандемии", - отметил Песков, добавив, что в связи с этим перед наукой встает много проблем.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, youtube, дмитрий песков, в мире