https://ria.ru/20210105/pandemiya-1592041396.html
Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, заявил Песков
Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, заявил Песков
Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:54
2021-01-05T12:54
2021-01-05T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
youtube
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_8ec18cb150896009e0660b3fe72dafff.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Почему так воспринял эту пандемию мир. Потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью рассказывали об этом СМИ", - сказал он в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube."Мне кажется, что она (пандемия) так или иначе когда-нибудь пройдет. Другой вопрос - будут ли возникать новые пандемии", - отметил Песков, добавив, что в связи с этим перед наукой встает много проблем.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_63b1e1928323f9e525313a459ddbe060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, youtube, дмитрий песков, в мире