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Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, заявил Песков
Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, заявил Песков
Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:54
2021-01-05T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
youtube
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Почему так воспринял эту пандемию мир. Потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью рассказывали об этом СМИ", - сказал он в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube."Мне кажется, что она (пандемия) так или иначе когда-нибудь пройдет. Другой вопрос - будут ли возникать новые пандемии", - отметил Песков, добавив, что в связи с этим перед наукой встает много проблем.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, youtube, дмитрий песков, в мире

Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, заявил Песков

12:54 05.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Почему так воспринял эту пандемию мир. Потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью рассказывали об этом СМИ", - сказал он в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.
"Мне кажется, что она (пандемия) так или иначе когда-нибудь пройдет. Другой вопрос - будут ли возникать новые пандемии", - отметил Песков, добавив, что в связи с этим перед наукой встает много проблем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19YouTubeДмитрий ПесковВ мире
 
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